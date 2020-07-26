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Apple Watch慢鏡逐格Water Lock噴水超療癒！防水功能深入解構

香港01 / 區慶威
從遠一點觀察，水珠噴出的速度頗高。圖／The Slow Mo Guys
從遠一點觀察，水珠噴出的速度頗高。圖／The Slow Mo Guys

Apple Watch自從第 2 代開始加入 Water Lock 功能，啟動之後要旋轉錶冠才可以解鎖，同時間會利用錶身的喇叭振動，將在揚聲器表面的水珠排走。YouTube 頻道 The Slow Mo Guys 就特別以 2,000 fps 的超慢鏡頭，重播 Water Lock 噴水的過程。

Apple Watch 第 2 代起加入 Water Lock，主要的功能其實是避免電容式觸控屏幕因為與水接觸又錯誤輸入，另外，也可以在解鎖的時候，利用 Apple Watch 內建喇叭的振動，將積聚在揚聲器表面的水珠排走。

YouTube 頻道 The Slow Mo Guys 就特別以2,000fps 超慢鏡頭去拍攝整個 Water Lock 排水過程，發現水珠其實被喇叭迫走時，是以高速的方式「噴水」，而且在水底解鎖 Water Lock，也可以見到氣泡排走。

順帶一提，其實無論大家是否啟動 Water Lock，都不會影響 Apple Watch 的防水功能，而且大家就算在入水前未有啟動，Apple Watch 也有很大機會在水中自動啟動有關功能。Water Lock 主要功能是避免水中的錯誤輸入，若果大家平常洗手後發現 Apple Watch 喇叭聲音「矇」了，也可以隨後啟動 Water Lock 再解鎖，去排走水珠。

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文章授權轉載自《香港01》

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