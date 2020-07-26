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Galaxy Note 20系列加入「神祕白」配色 部分地區僅提供4G連網規格

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自91Mobiles網站)
(圖／擷自91Mobiles網站)

除了曝光可能推出「神祕綠」配色，三星接下來即將推出的Galaxy Note 20系列似乎也會推出「神祕白 (Mystic White)」配色，同時搭配新機推出的保護殼配件更傳出加入抗菌塗層設計，另外手機則可能比照Galaxy S20系列分別推出支援5G連網版本，以及僅支援4G連網版本。

依照91Mobiles網站取得消息，顯示Galaxy Note 20系列也準備推出「神祕白」配色，藉此在先前已經曝光的「神祕黑」、「神祕銅」、「神祕綠」配色之外，增加額外配色選項。而在此之前，今年初推出的Galaxy S20系列也推出白色配色，使得白色選項在Galaxy Note 20系列出現，似乎並不意外。

而從先前已經率先公布上市資訊的Galaxy Z Flip 5G已經確認搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器，意味Galaxy Note 20系列也會搭載相同處理器設計，而針對特定地區則會提供三星自有Exynos 990處理器。

不過，在連網功能部分，似乎仍會比照Galaxy S20系列針對部分尚未提供5G連網服務市場，僅先提供4G連網版本，而針對已經提供5G連網服務市場才會提供支援5G連網功能版本。

目前Galaxy Note 20與Galaxy Note 20 Ultra硬體規格也已經曝光，其中後者最高記憶體容量為12GB，螢幕則採用6.9吋、3200 x 1440解析度規格設計，同樣以Dynamic AMOLED Infinity Display形式打造，並且支援120Hz畫面更新率，而主相機依然會搭載1億800萬畫素相機，但是拍攝功能則僅對應50倍SPACE ZOOM，並未對應100倍縮放拍攝功能，至於S Pen書寫延遲時間則縮短至9毫秒。

另外，三星也計畫在新款對應Galaxy Note 20系列的保護殼配件加上抗菌塗層，藉此在此波疫情增加額外防護效果。

三星準備在美國東岸時間8月5日以線上形式舉辦Unpacked 2020活動，預計揭曉Galaxy Note 20系列在內5款新品

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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