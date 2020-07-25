iPhone新大猩猩玻璃Victus 可承受2公尺高手滑也沒事

每一代 iPhone 和 Apple Watch 以及許多代 iPad 的玻璃，都是在康寧肯塔基州哈羅茲堡的工廠生產。2019 年美國 Apple 公司的「先進製造基金 (AMF)」向大猩猩玻璃的製造公司康寧 (Corning) 提供 2.5 億美元。

從上面的介紹影片能看到，今天康寧發布了最新產品 Gorilla Glass Victus，在抗跌落和抗刮擦性能上均得到提升，能從高達 2 米的高度跌落至堅硬粗糙的表面並保持完好。

康寧表示，掉落的手機可能會導致手機螢幕破碎，但隨著我們開發出更好的玻璃，手機在更多的掉落中倖存下來，但也出現了更多明顯的划痕，這會影響設備的可用性。我們歷史上的做法是要求我們的技術專家專注於一個單一的目標--讓玻璃更好地應對跌落或划痕，而不是要求他們專注於改善跌落和划痕，他們用 Gorilla Glass Victus 實現了這一目標。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》