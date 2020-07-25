最小的Android 10手機！Jelly 2具備完整智慧型手機功能 129美元起跳

繼2017年宣布推出僅有2.45吋螢幕大小的Jelly之後，中國新創團隊Unihertz再次於集資平台Kickstarter宣布推出第二代產品Jelly 2，一樣維持小尺寸螢幕機身設計。

不過，相比先前推出的Jelly，此次推出的Jelly 2採用較大的3吋螢幕，並且採用480 × 384解析度設計，作業系統則從原先採用的Android 7升級至Android 10。

硬體規格部分，Jelly 2採用聯發科Helio P60處理器，搭載6GB記憶體與128GB儲存容量，同時相機則搭載800萬畫素視訊鏡頭，以及背面1600萬畫素主相機鏡頭，電池容量則是2000mAh，並且額外保留3.5mm耳機孔。

而身分驗證除了透過密碼之外，還可以透過背面指紋辨識驗證身分，手機也搭載NFC功能，因此可以對應使用Google Pay在內感應支付服務，或是其他運用近場感應功能，另外更搭載4G LTE雙卡雙待，並且支援額外透過記憶卡擴充儲存容量。

針對日本地區使用需求，Jelly 2更額外推出支援FeliCa感應技術版本，藉此支援模擬Suica Card功能。

目前Jelly 2已經開始透過Kickstarter網站集資，建議售價將從129美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》