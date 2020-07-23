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最新爆料：iPhone 12改採純平面螢幕？貼膜超簡單

聯合新聞網 / 愛瘋日報

每年年中 Apple WWDC 全球開發者大會後，關於新一代 iPhone 的消息也越來越多。根據 @Apple Lab 在最新推文中爆料，今天所有 iPhone 12 型號將採用 100% 純平面玻璃設計，將會回歸類似於 iPhone 4 的方正設計。

過去幾年 iPhone 都是採用 2.5D 弧形玻璃，除了能增加握感外，也能讓機身看起來更薄。不過今年一直有傳言 iPhone 12 將採用全新設計，類似於 iPhone 4 或 iPad Pro 的純平面玻璃設計，使手機造型回到像 iPhone 4、iPhone 5 時代一樣硬朗。

你喜歡純平面玻璃設計？還是 2.5D 弧形玻璃呢？

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 螢幕

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