華碩ROG Phone 3快速開箱：再次提昇遊戲體驗 增加對應串流遊戲使用需求

繼承前面兩款ROG Phone設計，華碩此次推出的第三款遊戲手機ROG Phone 3，同樣以彈匣形式打造實機盒裝，而手機本體則依然採用先前設計元素，但整體上相對低調，依然強調鎖定金字塔頂端的效能表現，並且可藉由周邊配件輔助提昇整體遊玩體驗。

延續過往設計，再次強化

相較前面兩款手機設計，ROG Phone 3整體「電競」風格相對較低調，並且去除無謂的裝飾設計，背面玻璃開孔也因為散熱模式設計改變而縮減，因此調整為透明形式，藉此呈現底部機構外觀。

散熱機構則採用增加6倍的散熱鰭片，搭配液態均溫板與大面積隔熱石墨稀材質，藉此在提高手機散熱效率之餘，同時確保手機溫度不影響持握使用。而右側依然保留可充電連接孔，並且將新一代空氣動力風扇3轉速提昇，藉此增加散熱效果，甚至也讓空氣動力風扇3可當做手機立架。

▲ROG Phone 3整體設計與前兩款相似，但相對收斂許多

▲此次背蓋玻璃開孔變小，並且採用可直視底部金屬散熱片的透明設計

▲華碩在ROG Phone 3採用全新散熱系統設計，將散熱片面積增加，同時透過石墨烯材質隔熱

▲第三代空氣動力風扇，增加可翻開支架，讓使用者能以此作為手機支架

▲同樣透過轉速提昇增加驅熱效果

螢幕尺寸同樣維持在6.59吋、解析度為2340 x 1080的AMOLED面板設計，但顯示反應速度則從去年在ROG Phone II的120Hz提昇至144Hz，而觸控反應速率則提昇至270Hz，觸控延遲控制在25毫秒內，另外更通過德國萊茵抗藍光護眼認證。

內建處理器則採用Qualcomm Snapdragon 865+，透過超頻設計提高運算效能，讓ROG Phone 3效能表比去年機種明顯提昇，同時也比今年採用Snapdragon 865處理器機種有更高效能表現，最高運作時脈可達3.1GHz。

▲ROG Phone 3採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，藉由Geekbench 5測試結果，顯示單核運作效能表現達974分，多核運作效能表現達3376分，對比Xperia 1 II搭載的Snapdragon 865處理器，在單核運作效能表現達903分，多核運作效能表現則是3323分

▲6.59吋AMOLED螢幕樣顯示反應速度提昇至144Hz，觸控反應速率則提昇至270Hz

▲背面採用更簡化設計，讓使用者在一般時候也能當做普通手機使用

▲側面同樣提供可充電，或與其他周邊配件連接使用的USB-C連接埠

▲底部USB-C連接埠依然維持偏左設計，支援30W有線快充

配合新版X模式，增加單次完成切換效能、顯示模式、觸控反應與連網功能，同時也加入更多自訂功能，另外也維持可讓使用者也針對CPU大小核心運作時脈進行調整，而華碩官方也會與各個遊戲內容合作，提供針對遊戲最佳化的設定，讓使用者能直接套用。

其他規格，則包含採用最高16GB容量的LPDDR5記憶體，以及最高可達512GB，並且採用UFS 3.1的儲存元件，另外在前置雙擴音喇叭則與Dirac合作音效技術，藉此讓輸出立體聲內容更具方向性，讓使用者透過手機遊玩也能「聽聲辨位」，並且帶來更沉浸聲音感受，甚至可配合華碩旗下耳機提供更真實音場表現，而麥克風則增加至四組，增加整體收音效果。

▲與Dirac合作音效技術，將可透過不同耳機連接方式提供最佳話音場表現

相機部分則維持採用2400萬畫素視訊鏡頭，而背面主相機則提升為三鏡頭模組，分別搭載6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭，搭配500萬畫素微距鏡頭，依然未加入長焦鏡頭設計。

▲主相機鏡頭數量增加為三組，分別是6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭，搭配500萬畫素微距鏡頭，但仍未考慮加入長焦鏡頭

至於在5G連網部分，華碩標榜ROG Phone 3採用符合台灣地區全頻段5G網路規格，但同樣未加入支援毫米波 (mmWave)頻段，一樣採用4G+5G的雙卡連網設計。而透過HyperFusion Network Technology連網技術，則可讓手機自動選擇連接較快的Wi-Fi網路，或是直接以5G網路，甚至可以藉由Wi-Fi加上5G連網模式加快上網傳輸速率。

▲ROG Phone 3盒裝，以及此次預計推出的保護殼配件，華碩更進一步推出自有品牌的玻璃螢幕保護貼

▲盒裝維持先前採用彈匣造型設計

▲以抽開方式開啟盒裝

▲ROG Phone 3所有盒裝配件，空氣動力風扇3一樣會隨著盒裝提供

針對遊戲體驗最佳化，加入支援串流遊戲應用

除了在螢幕顯示、觸控反應，以及處理器效能、連網效率與聲音表現提昇，此次ROG Phone 3更針對側面兩端以超音波形式對應的虛擬按鍵設計「升級」，不再侷限對應兩組按鍵模擬，更可透過分區識別方式模擬R1、R2及L1與L2按鍵操作，甚至加入更多操作手勢，例如左右滑動、輕放、撥滑，或是長按點擊，藉此對應不同操作指令。

甚至，此次華碩更藉由手機內建陀螺儀與動作感應器作動原理，讓使用者能直接透過上下晃動手機，藉此視為點按螢幕操作，讓使用者能以不同方式操作遊戲內容。

▲操作介面同樣針對橫向使用最佳化

▲側邊兩側的超音波觸控按鍵加入更多操作手勢，甚至可以對模擬更多操作按鍵

▲配合動作感測，將手機上下晃動也能當做點擊螢幕的操作手勢

而針對遊戲體驗部分，華碩此次也進一步強化X模式設定功能，除了依然可讓使用者針對CPU大小核心運作時脈作調整，並且調整背面ROG標誌燈光呈現效果，更可透過Armoury Crate設定功能切換針對不同遊戲調整項目，或是使用諸如浮動視窗、螢幕錄影、遊戲操作巨集，以及透過ROG Connect與其他玩家交流。

在與遊戲內容整合部分，華碩更宣布與Unity合作，藉此讓更多透過Unity打造的遊戲內容能在ROG Phone 3有更好運作表現，甚至也宣布與Google合作相容其Stadia串流遊戲服務，讓使用者能透過ROG Phone 3更流暢地遊玩Stadia服務所收錄遊戲。

▲新版X模式增加更多客製化調整項目

▲可以快速套用不同效能設定

▲Armoury Crate設定功能讓ROG Phone 3能有更進一步的遊玩體驗

▲藉由HyperFusion Network Technology連網技術，讓手機連網速度可進一步提昇，同時確保連接穩定性

不妥協的6000mAh電池電量

華碩在此次推出的ROG Phone 3一樣採用6000mAh電池設計，同時維持單一電池配置，依然未像其他品牌加入更高功率的快充設計，另外也未採用無線充電，或是對手機直充設計。

除了強調藉由6000mAh電池容量對應全天遊戲遊玩與一般手機使用需求，華碩更說明加入更高功率快充勢必會影響電池使用壽命，或是造成電池充放異常，甚至更可能為了實現更快充電效率，必需犧牲一些正常充電容量，或是採用價格成本相對昂貴的電池材質。

而加入無線充電或直充設計，則代表必需在手機內增加額外電路與安全防護設計，這樣則會犧牲更多可放置電池容量空間，因此最後僅維持採用最高30W快充規格，讓使用者盡可能使用更多電池電力，不會因為遊玩遊戲而犧牲手機正常功能使用需求，或是造成電池使用壽命快速縮減。

為了進一步確保電池使用壽命，華碩更在此次ROG Phone 3加入名為Enchanced PowerMaster充電功能，讓使用者能自行設定預計就寢時的充電時間，確保手機在這段時間內會以較慢時間補充電力，避免手機長時間處於過充情況，進而能使電池使用壽命盡可能延長。

▲PowerMatser功能可讓使用者以慢速充電補充手機電量，或是在指定時間內充電，藉此確保手機電池健康度

同樣可透過眾多配件延伸遊玩體驗

與先前推出的ROG Phone相同，華碩此次也針對ROG Phone 3提供多款周邊配件，藉此延伸更多遊玩體驗，甚至對應串流遊戲使用需求。但此次推出設計主要還是針對前一代版本作更新，並且維持一定可相容使用性。

例如過去一直都有推出的TwinView雙螢幕配件，此次則是配合ROG Phone 3將螢幕畫面更新率提昇至144Hz，同樣可能對應ROG Phone II使用，但最高就只能以120Hz畫面更新率運作。

▲ROG Phone 3同樣對應多種擴充周邊

▲透過TwinView雙螢幕配件，搭配由控制手把對應不同遊玩體驗

▲配合桌面基作業則可將手機當做PC般使用

而此次推出的Kunai 3控制手把，則是在整體設計作了大幅改善，外觀也顯得更為圓潤，甚至可透過額外擴充手把增加握實感，一樣也能用在ROG Phone II。其他諸如多合一基座、桌面基座，以及遊戲搖桿支架都能互通使用。

不過，此次新推出的空氣動力風扇3卻無法用在ROG Phone II，但對應ROG Phone II使用的空氣動力風扇2也無法用在ROG Phone 3，同時會在螢幕上提示使用機種專屬配件。至於手機保護殼部分，則因為背面鏡頭與側邊散熱孔位置設計差異，因此同樣無法互換使用。

為了讓使用者能有更完整配件使用體驗，華碩此次更針對ROG Phone 3打造專屬螢幕保護貼配件，讓手機能有更完整保護效果。

▲新版Kunai 3控制手把可以對應不同遊玩操作功能

▲組合成控制器

小結

延續先前推出兩款手機經驗，華碩此次在ROG Phone 3便將更多變動集中在手機硬體設計，以及效能表現。

依照華碩說明，ROG Phone 3希望提供金字塔頂端效能表現，因此諸多設計都是「為贏而生」，不僅採用運作時脈最高可達3.1GHz的Qualcomm Snapdragon 865+處理器，更採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，同時在軟體方面也增加不少針對遊戲效能提昇的設計。

而雖然手機整體上並沒有太大變化，同時周邊配件也主要是以規格與設計升級為主，但是藉由諸如144Hz畫面更新率、270Hz觸控採樣率，以及可透過超音波觸控按鍵對應更多操作需求，配合更新後的周邊配件，將使ROG Phone 3能對應更多遊戲遊玩需求。

甚至此次華碩更宣布與Unity合作，藉此增加更多遊戲相容ROG Phone 3硬體運作，另外也確定可完整對應Google Stadia串流遊戲服務，藉此增加更多遊玩便利性。

另外，此次ROG Phone 3跟進加入支援5G連網功能，因此預期將能對應更多遊戲、影音內容使用，或是虛擬視覺技術應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》