華碩ROG Phone 3快速開箱：再次提昇遊戲體驗 增加對應串流遊戲使用需求
繼承前面兩款ROG Phone設計，華碩此次推出的第三款遊戲手機ROG Phone 3，同樣以彈匣形式打造實機盒裝，而手機本體則依然採用先前設計元素，但整體上相對低調，依然強調鎖定金字塔頂端的效能表現，並且可藉由周邊配件輔助提昇整體遊玩體驗。
延續過往設計，再次強化
相較前面兩款手機設計，ROG Phone 3整體「電競」風格相對較低調，並且去除無謂的裝飾設計，背面玻璃開孔也因為散熱模式設計改變而縮減，因此調整為透明形式，藉此呈現底部機構外觀。
散熱機構則採用增加6倍的散熱鰭片，搭配液態均溫板與大面積隔熱石墨稀材質，藉此在提高手機散熱效率之餘，同時確保手機溫度不影響持握使用。而右側依然保留可充電連接孔，並且將新一代空氣動力風扇3轉速提昇，藉此增加散熱效果，甚至也讓空氣動力風扇3可當做手機立架。
螢幕尺寸同樣維持在6.59吋、解析度為2340 x 1080的AMOLED面板設計，但顯示反應速度則從去年在ROG Phone II的120Hz提昇至144Hz，而觸控反應速率則提昇至270Hz，觸控延遲控制在25毫秒內，另外更通過德國萊茵抗藍光護眼認證。
內建處理器則採用Qualcomm Snapdragon 865+，透過超頻設計提高運算效能，讓ROG Phone 3效能表比去年機種明顯提昇，同時也比今年採用Snapdragon 865處理器機種有更高效能表現，最高運作時脈可達3.1GHz。
配合新版X模式，增加單次完成切換效能、顯示模式、觸控反應與連網功能，同時也加入更多自訂功能，另外也維持可讓使用者也針對CPU大小核心運作時脈進行調整，而華碩官方也會與各個遊戲內容合作，提供針對遊戲最佳化的設定，讓使用者能直接套用。
其他規格，則包含採用最高16GB容量的LPDDR5記憶體，以及最高可達512GB，並且採用UFS 3.1的儲存元件，另外在前置雙擴音喇叭則與Dirac合作音效技術，藉此讓輸出立體聲內容更具方向性，讓使用者透過手機遊玩也能「聽聲辨位」，並且帶來更沉浸聲音感受，甚至可配合華碩旗下耳機提供更真實音場表現，而麥克風則增加至四組，增加整體收音效果。
相機部分則維持採用2400萬畫素視訊鏡頭，而背面主相機則提升為三鏡頭模組，分別搭載6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭，搭配500萬畫素微距鏡頭，依然未加入長焦鏡頭設計。
至於在5G連網部分，華碩標榜ROG Phone 3採用符合台灣地區全頻段5G網路規格，但同樣未加入支援毫米波 (mmWave)頻段，一樣採用4G+5G的雙卡連網設計。而透過HyperFusion Network Technology連網技術，則可讓手機自動選擇連接較快的Wi-Fi網路，或是直接以5G網路，甚至可以藉由Wi-Fi加上5G連網模式加快上網傳輸速率。
針對遊戲體驗最佳化，加入支援串流遊戲應用
除了在螢幕顯示、觸控反應，以及處理器效能、連網效率與聲音表現提昇，此次ROG Phone 3更針對側面兩端以超音波形式對應的虛擬按鍵設計「升級」，不再侷限對應兩組按鍵模擬，更可透過分區識別方式模擬R1、R2及L1與L2按鍵操作，甚至加入更多操作手勢，例如左右滑動、輕放、撥滑，或是長按點擊，藉此對應不同操作指令。
甚至，此次華碩更藉由手機內建陀螺儀與動作感應器作動原理，讓使用者能直接透過上下晃動手機，藉此視為點按螢幕操作，讓使用者能以不同方式操作遊戲內容。
而針對遊戲體驗部分，華碩此次也進一步強化X模式設定功能，除了依然可讓使用者針對CPU大小核心運作時脈作調整，並且調整背面ROG標誌燈光呈現效果，更可透過Armoury Crate設定功能切換針對不同遊戲調整項目，或是使用諸如浮動視窗、螢幕錄影、遊戲操作巨集，以及透過ROG Connect與其他玩家交流。
在與遊戲內容整合部分，華碩更宣布與Unity合作，藉此讓更多透過Unity打造的遊戲內容能在ROG Phone 3有更好運作表現，甚至也宣布與Google合作相容其Stadia串流遊戲服務，讓使用者能透過ROG Phone 3更流暢地遊玩Stadia服務所收錄遊戲。
不妥協的6000mAh電池電量
華碩在此次推出的ROG Phone 3一樣採用6000mAh電池設計，同時維持單一電池配置，依然未像其他品牌加入更高功率的快充設計，另外也未採用無線充電，或是對手機直充設計。
除了強調藉由6000mAh電池容量對應全天遊戲遊玩與一般手機使用需求，華碩更說明加入更高功率快充勢必會影響電池使用壽命，或是造成電池充放異常，甚至更可能為了實現更快充電效率，必需犧牲一些正常充電容量，或是採用價格成本相對昂貴的電池材質。
而加入無線充電或直充設計，則代表必需在手機內增加額外電路與安全防護設計，這樣則會犧牲更多可放置電池容量空間，因此最後僅維持採用最高30W快充規格，讓使用者盡可能使用更多電池電力，不會因為遊玩遊戲而犧牲手機正常功能使用需求，或是造成電池使用壽命快速縮減。
為了進一步確保電池使用壽命，華碩更在此次ROG Phone 3加入名為Enchanced PowerMaster充電功能，讓使用者能自行設定預計就寢時的充電時間，確保手機在這段時間內會以較慢時間補充電力，避免手機長時間處於過充情況，進而能使電池使用壽命盡可能延長。
同樣可透過眾多配件延伸遊玩體驗
與先前推出的ROG Phone相同，華碩此次也針對ROG Phone 3提供多款周邊配件，藉此延伸更多遊玩體驗，甚至對應串流遊戲使用需求。但此次推出設計主要還是針對前一代版本作更新，並且維持一定可相容使用性。
例如過去一直都有推出的TwinView雙螢幕配件，此次則是配合ROG Phone 3將螢幕畫面更新率提昇至144Hz，同樣可能對應ROG Phone II使用，但最高就只能以120Hz畫面更新率運作。
而此次推出的Kunai 3控制手把，則是在整體設計作了大幅改善，外觀也顯得更為圓潤，甚至可透過額外擴充手把增加握實感，一樣也能用在ROG Phone II。其他諸如多合一基座、桌面基座，以及遊戲搖桿支架都能互通使用。
不過，此次新推出的空氣動力風扇3卻無法用在ROG Phone II，但對應ROG Phone II使用的空氣動力風扇2也無法用在ROG Phone 3，同時會在螢幕上提示使用機種專屬配件。至於手機保護殼部分，則因為背面鏡頭與側邊散熱孔位置設計差異，因此同樣無法互換使用。
為了讓使用者能有更完整配件使用體驗，華碩此次更針對ROG Phone 3打造專屬螢幕保護貼配件，讓手機能有更完整保護效果。
小結
延續先前推出兩款手機經驗，華碩此次在ROG Phone 3便將更多變動集中在手機硬體設計，以及效能表現。
依照華碩說明，ROG Phone 3希望提供金字塔頂端效能表現，因此諸多設計都是「為贏而生」，不僅採用運作時脈最高可達3.1GHz的Qualcomm Snapdragon 865+處理器，更採用LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，同時在軟體方面也增加不少針對遊戲效能提昇的設計。
而雖然手機整體上並沒有太大變化，同時周邊配件也主要是以規格與設計升級為主，但是藉由諸如144Hz畫面更新率、270Hz觸控採樣率，以及可透過超音波觸控按鍵對應更多操作需求，配合更新後的周邊配件，將使ROG Phone 3能對應更多遊戲遊玩需求。
甚至此次華碩更宣布與Unity合作，藉此增加更多遊戲相容ROG Phone 3硬體運作，另外也確定可完整對應Google Stadia串流遊戲服務，藉此增加更多遊玩便利性。
另外，此次ROG Phone 3跟進加入支援5G連網功能，因此預期將能對應更多遊戲、影音內容使用，或是虛擬視覺技術應用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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