聯想首款登台遊戲手機開箱！Legion Phone Duel對應橫向遊玩體驗、90W充電

聯想揭曉首款以Legion品牌打造的手機產品Legion Phone Duel，同時也確認將進駐台灣市場銷售，並且在產品定位越來越清晰的遊戲手機市場競爭。筆者就接下來準備在市場銷售的Legion Phone Duel市售版本進行開箱，一窺此款手機盒裝設計，以及手機、內附配件細節。

國際銷售版本名稱差異

在中國市場銷售版本將以拯救者電競手機Pro為稱，而在國際銷售版本則以Legion Phone Duel為稱，其中Duel名稱除了包含決鬥意味，同時也藉由發音與Dual相近，藉此呼應Legion Phone Duel採用ATA次世代中置架構設計。

此外，中國市場實際上僅推出拯救者電競手機Pro單一款式，並未推出一般版本。

與華碩ROG Phone系列採用彈匣般盒裝設計比較，聯想在Legion Phone Duel盒裝設計則是反映旗下Legion品牌標誌，透過上掀、左右開啟的設計將盒裝打開，即可聽見特殊聲效，藉此令人感受電競氛圍。

在盒裝內，除了Legion Phone Duel遊戲手機本體之外，則是隨附一組半透明硬質保護殼，簡易說明書，以及對應65W充電的充電器，以及兩組雙USB-C連接頭線材與退卡針。

不過，未來在台灣銷售版本是否會直接內附90W充電器，而是會以獨立銷售形式提供，聯想表示還在規劃。

▲外盒上可以清楚看見Legion品牌

▲抽開外盒表紙，底下則是以Legion標誌為設計的內盒

▲將內盒外蓋逐一掀開，即可看見手機本體

▲所有LeGion Phone Duel配件，包含半透明硬質保護殼，以及目前附上雙USB-C連接埠設計的65W氮化鎵充電器等

▲手機本身採居中、兩側平衡設計

▲開機時同樣會顯示Legion品牌標誌

▲目前隨盒附上的65W氮化鎵充電器，搭配兩條USB-C連接線，即可同時透過手機兩側USB-C充電孔補充電量

90W快充的祕密

在揭曉Legion Phone Duel之前，聯想強調此款手機將會搭載實實在在的90W快充功能，而此項被稱為Twin Turbo雙渦輪動力系統的設計，則是將內建電池拆分成兩組2500mAh電池電量，並且透過搭載兩組USB-C連接埠、最高對應90W輸出的第三代氮化鎵充電器，搭配兩條USB-C連接線，同時個別對兩組2500mAh電池進行充電，可在10分鐘內充滿50%電量，30分鐘則可將電池充滿。

而若是透過單組連接線進行充電的話，則最高充電功率則是45W，意味使用者可以透過聯想打造的這組特殊充電器與兩條USB-C連接線進行90W快充，或是透過兩組充電器同時以最高45W功率進行充電，兩種方式都達成以90W功率充電效果。

▲內部實際採用兩組2500mAh電池設計，透過手機兩側USB-C連接埠充電時，即可同時針對兩組電池充電

就聯想的說法，將內建電池拆分成兩組獨立設計，並且支援同時充電，將能讓Legion Phone Duel充電模式變得更有彈性，即便未隨身攜帶特殊充電器，依然可以透過兩組一般設計充電器提供更快充電效率，甚至可以一樣實現高達90W的快充效果。

這樣的設計，顯然與華碩堅持使用單組高容量電池設計想法不同，主要希望能透過兩組獨立電池架構加快電力補充效率，並且讓電池容量依然可對應遊戲手機使用需求，只是就不像華碩還額外考量讓ROG Phone在遊戲之餘，依然可當做一般手機使用。

▲未來在台灣銷售版本會附上90W充電效率版本的氮化鎵充電器，但也有可能採獨立形式銷售

採用對稱設計的硬體架構

對比電池採兩組獨立架構設計，Legion Phone Duel在整體設計上也採用對稱的ATA次世代中置架構 (Advance Technology Architecture)，並且針對橫向持握的遊戲體驗進行最佳化，使得視訊相機鏡頭採用側邊升降設計，而主相機的兩組鏡頭則是位於背面靠近中央位置，避免在橫向持握遊玩遊戲時被手指遮擋。

硬體方面，Legion Phone Duel採用6.65吋AMOLED螢幕，支援144Hz畫面更新率、240Hz觸控採樣率，並且支援DCI-P3廣色域，更藉由將視訊鏡頭改為側邊升降設計，讓螢幕顯示佔比能進一步提昇，同時也藉由0.65mm振幅、1.4cc窄化腔體設計的雙前置喇叭，對應更清晰的90度廣角聲音輸出，同時可透過內建4組降噪麥克風進行通話。

▲採用對稱的ATA次世代中置架構 (Advance Technology Architecture)設計，並且針對橫向持握使用方式做最佳化調整

▲採用6.65吋AMOLED螢幕，支援144Hz畫面更新率、240Hz觸控採樣率，並且支援DCI-P3廣色域

而處理器先前就已經確認採用Qualcomm Snapdragon 865+規格，LPDDR5記憶體容量則區分12GB及16GB，並且採用UFS 3.1規格的256GB或512GB儲存容量設計。

對應遊戲體驗設計，Legion Phone Duel則是內建U-Engine雙對稱式X軸線性馬達設計，藉此提供更真實、細膩的4D震動反饋表現，並且可在15ms內啟動、停止。而如同ROG Phone在手機橫向持握時的頂端兩側搭載超音波虛擬按鍵，藉此對應額外操作按鍵配置。

▲同樣在頂端兩側搭載超音波虛擬按鍵，藉此對應額外操作按鍵配置

其他部分，則分別採用升降設計、對應40萬次使用壽命的2000萬畫素視訊鏡頭，以及6400萬畫素主鏡頭與1600萬畫素超廣角鏡頭組成的主相機，手機本身也搭載NFC近場感應功能，藉此對應感應使用的行動支付服務。

▲採用升降設計、對應40萬次使用壽命的2000萬畫素視訊鏡頭

▲偵測手機掉落時，鏡頭會自動收回，並且在螢幕上顯示提示訊息

至於機身則提供以藍黑設計為主的炫藍冰刃，以及以紅黑設計為主的赤焰戰甲兩款配色，背面Legion品牌標誌也同樣支援RGB色彩呈現效果，分別對應呼吸、閃爍、起伏與常亮四種點亮模式，甚至可設定不同亮燈情境，可在遊戲遊玩過程、來電、訊息通知，或是充電過程顯示不同亮燈模式。

另外，背蓋設計更採用AG層、炫彩層、UV紋理層等設計，甚至在保護殼也加入高度止滑紋路設計，讓使用者在橫向持握手機時，不會因為手滑而讓手機掉落。

▲機身提供以藍黑設計為主的炫藍冰刃，以及以紅黑設計為主的赤焰戰甲兩款配色

▲採用AG層、炫彩層、UV紋理層等設計，甚至在保護殼也加入高度止滑紋路設計

▲隨盒附上的半透明硬質保護殼也採用橫向持握時的止滑設計

軟體部分也針對遊戲體驗最佳化

除了在硬體規格設計滿足遊戲遊玩需求，聯想在Legion Phone Duel的軟體部分也導入名為GAE的遊戲加速引擎設計，其中可透過單鍵完成遊戲加速，讓處理器運作時脈可持續維持在峰值，甚至可藉由調整Snapdragon 865+內的Prime Core核心運作模式，讓遊戲內容可維持以Prime Core核心執行，最高可讓每秒畫面更新率維持在120fps。

這樣的方式，與華碩在ROG Phone採取大小核心運作時脈超頻模式有些相似，但聯想更偏重以Prime Core核心執行更需要運算效能的遊戲內容，並且將其他小核轉為一般手機功能運算使用。

其他部分，則包含可讓觸控反應速度維持在240Hz表現，而藉由Link Boost技術更可讓手機連網無縫隙地從Wi-Fi、5G或4G行動網路切換，並且大幅降低拒接功能產生使用卡頓情況。

而機身側邊左右頂端以超音波識別使用的虛擬按鍵，同樣可模擬L1、R1按鍵操作功能，另外也能藉由機身內建雙馬達對應更擬真的虛擬按鍵操作觸感，甚至可針對虛擬類比搖桿模擬推撥阻力，並且可透過軟體定義虛擬按鍵對應功能與顯示位置。

▲以超音波識別使用的虛擬按鍵，同樣會以圖像標示使用位置

跟ROG Phone一樣，Legion Phone Duel也能透過藍牙與PlayStation 4、Xbox One，或是其他藍牙搖桿配對使用，同時也能透過有線連接螢幕，配合藍牙鍵盤、滑鼠以PC模式遊玩遊戲。

配合遊戲直播需求，則是內建可自動去除背景，並且將視訊鏡頭拍攝人像與遊戲畫面貼和效果，另外也支援錄影回放功能。

操作介面部分，則是針對橫向持握進行最佳化，使用者更可透過同時長按側面兩側虛擬按鍵，藉此快速啟動遊戲大廳功能，進而能更快進入遊戲體驗。

小結

雖然不像華碩在ROG Phone提供多款擴充配件，讓使用者能進一步延伸遊玩體驗，聯想打造的Legion Phone Duel依然可透過藍牙連接PlayStation 4、Xbox One或第三方藍牙控制手把，而配合USB-C連接規範也能支援將手機畫面輸出至外接螢幕，並且透過藍牙滑鼠、鍵盤進行操作。

因此在整體遊玩體驗裡，Legion Phone Duel同樣也能對應不同遊玩體驗。

除了透過內建軟體客製化硬體效能表現，並且針對不同遊戲運作需求調整之外，Legion Phone Duel更加入針對遊戲直播最佳化綠幕貼和效果，讓使用者能將自拍影片與遊戲畫面縫合。

另外，針對遊戲操作部分更透過Touch Boost、Link Boost設計，讓螢幕觸控最佳化，同時也能透過自動切換Wi-Fi、5G連網模式，或是以雙網合併連接，藉此加快遊戲連線傳輸效率。

在背面主相機僅採用6400萬畫素解像力表現的廣角鏡頭，並且搭配1600萬畫素的超廣角鏡頭，並未跟進採用長焦鏡頭或微距鏡頭，聯想的說法則是認為在遊戲使用體驗裡，這兩種鏡頭使用情境相對較少，因此僅為採用雙鏡頭設計方案。

而過去未曾直接在台灣地區銷售手機產品的聯想，此次首度以遊戲手機Legion Phone Duel進軍台灣手機市場，顯然也是看重台灣地區遊戲內容使用率高，同時手機黏著度也相對較高，因此希望透過Legion Phone Duel吸引更多使用支持。

不過，相較華碩已經在台灣地區推出兩款ROG Phone，此次更準備推出第三款ROG Phone 3，聯想屆時如何透過產品特色、售價吸引使用者將會成為關鍵。

▲Legion Phone Duel

▲Legion Phone Duel

▲Legion Phone Duel

▲Legion Phone Duel

▲Legion Phone Duel

▲Legion Phone Duel

▲Legion Phone Duel

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》