快訊

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

聯想揭曉旗下首款遊戲手機Legion Phone Duel 人民幣3499元起

聯合新聞網 / 楊又肇

聯想在今日 (7/22)透過線上形式揭曉旗下首款以Legion品牌打造的遊戲手機，確認正式名稱就是Legion Phone Duel ()，並且採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，同時也宣布在這款手機採用全新架構設計，讓遊戲體驗大幅提昇。

註：中國市場名稱為拯救者電競手機Pro，Legion Phone Duel則是國際市場銷售版本使用名稱。

依照聯想說明，Legion Phone Duel採用名為ATA次世代中置架構設計，其中採用處理器中置設計，讓散熱效率大幅提昇，同時也採用對稱設計如兩組2500mAh電池，讓手機電池容量可以同時透過底部與側邊的USB-C連接埠同步充電，藉此實現高達90W充電效率，而左右對稱框體設計也能透過左右散熱系統驅熱，並且對應更穩定的橫向持握使用體驗。

硬體規格方面，則採用Snapdragon 865+處理器，8GB、12GB或16GB LPDDR5記憶體，以及256GB或512GB UFS 3.1儲存元件，6.65吋AMOLED螢幕則支援144Hz畫面更新率、240Hz觸控採樣率，並且支援DCI-P3廣色域，更藉由將視訊鏡頭改為側邊升降設計，讓螢幕顯示佔比能進一步提昇。

聲音部分，則可藉由0.65mm振幅、1.4cc窄化腔體設計的雙前置喇叭，對應更清晰的90度廣角聲音輸出，同時可透過內建4組降噪麥克風進行通話。

相機分別採用升降設計、對應40萬次使用壽命的2000萬畫素視訊鏡頭，以及6400萬畫素主鏡頭與1600萬畫素超廣角鏡頭組成的主相機，手機本身也搭載NFC近場感應功能，藉此對應感應使用的行動支付服務。

對應遊戲體驗設計，Legion Phone Duel則是內建U-Engine雙對稱式X軸線性馬達設計，藉此提供更真實、細膩的4D震動反饋表現，並且可在15ms內啟動、停止。而如同ROG Phone在手機橫向持握時的頂端兩側搭載超音波虛擬按鍵，藉此對應額外操作按鍵配置。

聯想也同步宣布將對外開放其震動反饋設計，讓更多遊戲能藉此對應更真實的觸控反饋力道，甚至對應更擬真的手指觸感。

而在軟體設計部分，除了針對橫向持握遊玩體驗最佳化操作介面，更可透過軟體設定讓遊戲執行過程持續開啟Snapdragon 865+處理器的Prime Core主核，藉此實現最高維持120fps執行效能，同時保留小核對應一般手機運作需求。

另外更在遊戲執行過程提供視訊鏡頭直播整合，並且與眾多直播平台整合，同時也支援遊戲畫面錄影功能，在遊戲執行部分更與騰訊遊戲合作加速器，藉此提昇多款遊戲執行效率。

配合有線連接，或是藍牙連接方式也能對應桌機使用模式，或是透過藍牙手把遊玩遊戲。

至於機身則提供以藍黑設計為主的炫藍冰刃，以及以紅黑設計為主的赤焰戰甲兩款配色，背面Legion品牌標誌也同樣支援RGB色彩呈現效果，分別對應呼吸、閃爍、起伏與常亮四種點亮模式，甚至可設定不同亮燈情境，可在遊戲遊玩過程、來電、訊息通知，或是充電過程顯示不同亮燈模式。

Legion Phone Duel預計會在7月下旬開放銷售，除了會在中國市場推出，同時也確定會在歐洲、非洲、中東，以及部分亞洲地區市場，其中更確定將會進入台灣市場銷售。

建議售價部分，8GB記憶體與128GB儲存容量版本為人民幣3499元，12GB記憶體與128GB儲存容量版本為人民幣4199元，16GB記憶體與512GB儲存容量版本為人民幣5999元，而其他地區售價則要依照各地區公布為準，台灣地區則預計會在8月上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 聯想

延伸閱讀

聯想首款電競手機亮相 正面迎戰華碩

SEMI估今年全球半導體設備銷售年增6% 明年將創新高

至上繳佳績 後市看旺

華為Mate 40系列 可能採用雙處理器規格設計方案

相關新聞

遊戲手機比一比！聯想Legion Phone Duel、華碩ROG Phone 3該選誰？

隨著Qualcomm日前確定推出超頻設計的Snapdragon 865+處理器，除了華碩確認將推出旗下第三款遊戲手機ROG Phone 3，而聯想也證實預計以Legion品牌打造的首款遊戲手機Legion Duel將採用此款處理器，更確認將在台灣市場推出，藉此加入遊戲市場競爭。而在兩者均搭載相同處理器的情況下，究竟該選誰？

最新爆料：iPhone 12改採純平面螢幕？貼膜超簡單

每年年中 Apple WWDC 全球開發者大會後，關於新一代 iPhone 的消息也越來越多。根據 @Apple Lab 在最新推文中爆料，今天所有 iPhone 12 型號將採用 100% 純平面玻璃設計，將會回歸類似於 iPhone 4 的方正設計。

聯想揭曉旗下首款遊戲手機Legion Phone Duel 人民幣3499元起

聯想在今日 (7/22)透過線上形式揭曉旗下首款以Legion品牌打造的遊戲手機，確認正式名稱就是Legion Phone Duel (註)，並且採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，同時也宣布在這款手機採用全新架構設計，讓遊戲體驗大幅提昇。

換上Snapdragon 865+處理器 Galaxy Z Flip 5G預計8月7日正式推出

趕在Unpacked 2020發表活動之前，三星宣布推出換上Qualcomm Snapdragon 865+處理器設計，並且加入支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 5G。

聯想首款登台遊戲手機開箱！Legion Phone Duel對應橫向遊玩體驗、90W充電

聯想揭曉首款以Legion品牌打造的手機產品Legion Phone Duel，同時也確認將進駐台灣市場銷售，並且在產品定位越來越清晰的遊戲手機市場競爭。筆者就接下來準備在市場銷售的Legion Phone Duel市售版本進行開箱，一窺此款手機盒裝設計，以及手機、內附配件細節。

華碩ROG Phone 3採用相對低調外型 但效能再次獲得提昇

在聯想揭曉旗下首款遊戲手機Legion Phone Duel後，華碩隨即也揭曉同樣搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器的ROG Phone 3，並且強調在延續前面兩款手機設計經驗後，針對遊戲遊玩需求，以及金字塔頂端效能表現打造此款手機。

華碩ROG Phone 3快速開箱：再次提昇遊戲體驗 增加對應串流遊戲使用需求

繼承前面兩款ROG Phone設計，華碩此次推出的第三款遊戲手機ROG Phone 3，同樣以彈匣形式打造實機盒裝，而手機本體則依然採用先前設計元素，但整體上相對低調，依然強調鎖定金字塔頂端的效能表現，並且可藉由周邊配件輔助提昇整體遊玩體驗。

支援5G的時尚摺疊機亮相！三星發表Samsung Galaxy Z Flip 5G

迎接5G時代，手機又有更時尚的新選擇！三星電子今天（7月22日）宣布推出最新款摺疊手機Samsung Galaxy Z ...

這家南韓公司宣稱 其可折疊顯示玻璃價格只有對手一半

彭博資訊報導，南韓手機相機鏡頭玻璃蓋片製造商UTI表示，該公司已研發出超薄可折疊顯示玻璃，現正在美國與中國大陸共約10家...

蘋果明年推新款iPhone 可能細分不同5G連網規格

消息指稱今年秋季預計推出的新款iPhone都會加入支援主流採用的6GHz以下頻段，同時也會加入支援毫米波 (mmWave,28GHz)頻段規格，但未來仍有可能針對特定市場提供僅對應單一5G連網規格版本設計。

7月底前遠傳5G指定資費＋Sony Xperia 1 II專案價限時折4千元

5G時代來臨將開啟手遊的全新體驗，上市不到一個月下載就已破200萬的超夯手遊「灌籃高手SLAM DUNK」搭上5G旋風，...

華為Mate 40系列 可能採用雙處理器規格設計方案

相關說法中，指稱華為為了避免因為美國禁令影響導致處理器供貨出現問題，有可能在Mate 40系列手機採取雙處理器規格作法，其中在中國境內市場銷售版本將採用旗下Kirin處理器，海外銷售版本則會採用外部廠商提供處理器。

熱門新聞

犯了金管會天條！街口託付寶其實是「借錢」？一次詳解給你看

沒有Switch 不再邊緣人！《動物森友會 口袋露營廣場》中文版手遊29日登場

EXCEL表格欄列要怎麼鎖定？常用的Google試算表功能藏在這

支援5G的時尚摺疊機亮相！三星發表Samsung Galaxy Z Flip 5G

三星電子宣布推出折疊機Galaxy Z Flip 5G

iPhone攝影獎2020得獎名單揭曉 2位台灣攝影好手再獲獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。