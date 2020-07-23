聯想揭曉旗下首款遊戲手機Legion Phone Duel 人民幣3499元起

聯想在今日 (7/22)透過線上形式揭曉旗下首款以Legion品牌打造的遊戲手機，確認正式名稱就是Legion Phone Duel (註)，並且採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，同時也宣布在這款手機採用全新架構設計，讓遊戲體驗大幅提昇。

註：中國市場名稱為拯救者電競手機Pro，Legion Phone Duel則是國際市場銷售版本使用名稱。

依照聯想說明，Legion Phone Duel採用名為ATA次世代中置架構設計，其中採用處理器中置設計，讓散熱效率大幅提昇，同時也採用對稱設計如兩組2500mAh電池，讓手機電池容量可以同時透過底部與側邊的USB-C連接埠同步充電，藉此實現高達90W充電效率，而左右對稱框體設計也能透過左右散熱系統驅熱，並且對應更穩定的橫向持握使用體驗。

硬體規格方面，則採用Snapdragon 865+處理器，8GB、12GB或16GB LPDDR5記憶體，以及256GB或512GB UFS 3.1儲存元件，6.65吋AMOLED螢幕則支援144Hz畫面更新率、240Hz觸控採樣率，並且支援DCI-P3廣色域，更藉由將視訊鏡頭改為側邊升降設計，讓螢幕顯示佔比能進一步提昇。

聲音部分，則可藉由0.65mm振幅、1.4cc窄化腔體設計的雙前置喇叭，對應更清晰的90度廣角聲音輸出，同時可透過內建4組降噪麥克風進行通話。

相機分別採用升降設計、對應40萬次使用壽命的2000萬畫素視訊鏡頭，以及6400萬畫素主鏡頭與1600萬畫素超廣角鏡頭組成的主相機，手機本身也搭載NFC近場感應功能，藉此對應感應使用的行動支付服務。

對應遊戲體驗設計，Legion Phone Duel則是內建U-Engine雙對稱式X軸線性馬達設計，藉此提供更真實、細膩的4D震動反饋表現，並且可在15ms內啟動、停止。而如同ROG Phone在手機橫向持握時的頂端兩側搭載超音波虛擬按鍵，藉此對應額外操作按鍵配置。

聯想也同步宣布將對外開放其震動反饋設計，讓更多遊戲能藉此對應更真實的觸控反饋力道，甚至對應更擬真的手指觸感。

而在軟體設計部分，除了針對橫向持握遊玩體驗最佳化操作介面，更可透過軟體設定讓遊戲執行過程持續開啟Snapdragon 865+處理器的Prime Core主核，藉此實現最高維持120fps執行效能，同時保留小核對應一般手機運作需求。

另外更在遊戲執行過程提供視訊鏡頭直播整合，並且與眾多直播平台整合，同時也支援遊戲畫面錄影功能，在遊戲執行部分更與騰訊遊戲合作加速器，藉此提昇多款遊戲執行效率。

配合有線連接，或是藍牙連接方式也能對應桌機使用模式，或是透過藍牙手把遊玩遊戲。

至於機身則提供以藍黑設計為主的炫藍冰刃，以及以紅黑設計為主的赤焰戰甲兩款配色，背面Legion品牌標誌也同樣支援RGB色彩呈現效果，分別對應呼吸、閃爍、起伏與常亮四種點亮模式，甚至可設定不同亮燈情境，可在遊戲遊玩過程、來電、訊息通知，或是充電過程顯示不同亮燈模式。

Legion Phone Duel預計會在7月下旬開放銷售，除了會在中國市場推出，同時也確定會在歐洲、非洲、中東，以及部分亞洲地區市場，其中更確定將會進入台灣市場銷售。

建議售價部分，8GB記憶體與128GB儲存容量版本為人民幣3499元，12GB記憶體與128GB儲存容量版本為人民幣4199元，16GB記憶體與512GB儲存容量版本為人民幣5999元，而其他地區售價則要依照各地區公布為準，台灣地區則預計會在8月上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》