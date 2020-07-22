聯想首款電競手機亮相 正面迎戰華碩

中國品牌聯想今天晚間推出首款電競手機Lenovo Legion Phone Duel，搭載高通Snapdragon 865 Plus處理器，將迎戰台廠華碩預計今晚11時發表的第3代電競手機ROG Phone 3。

聯想表示，Lenovo Legion Phone Duel採用引擎中置設計，將兩顆2500mAh電池移到兩端的玩家手持位置，使手機更好握。90W疾速快充功能需要兩條充電線同時為兩顆電池供電，從零電量到50%電量只需要10分鐘，且30分鐘可100%充飽。

透過Lenovo Legion Assistant助理功能，玩家能使用虛擬遊戲觸控板控制器進行觸控與移動模擬。若在進行遊戲時啟動內建前置相機，可以同時錄製遊戲畫面並進行直播。

聯想表示，Legion Phone Duel預計在今年下半年開賣，定價與上市時間依市場而定。

華碩將於今晚11時舉辦「ROG 2020 GAME CHANGER」線上新品發表會，預計推出第3代電競手機ROG Phone3。市場先前傳出，ROG Phone 3可能搭載高通最新處理器、6000mAh超大容量電池，並支援Wi-Fi 6網路功能，但實際規格需等到線上新品發表會揭曉。