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蘋果明年推新款iPhone 可能細分不同5G連網規格

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱今年秋季預計推出的新款iPhone都會加入支援主流採用的6GHz以下頻段，同時也會加入支援毫米波 (mmWave,28GHz)頻段規格，但未來仍有可能針對特定市場提供僅對應單一5G連網規格版本設計。

這樣的設計，或許是為了進一步精簡成本，因此針對部分未規劃採用毫米波頻段技術的市場，可能僅提供支援6GHz以下頻段規格，避免造成無謂的支出。意味部分地區銷售的iPhone，未來僅支援6GHz以下頻段規格，雖然可以在全球多數地區使用5G網路服務，卻無法對應傳輸頻寬更高的毫米波頻段。

不過，由於全球絕大部分的電信業者均提供以6GHz以下頻段運作的5G網路服務，因此在各個國家地區使用並不會出現無法連網問題。加上即便未能支援毫米波頻段，以6GHz以下頻段運作的5G網路服務也明顯比現有4G LTE服務傳輸效率明顯提昇，可能僅會在特定需要較高網路傳輸頻寬服務有使用體驗落差。

而就Digitimes報導指稱，預計在2021年推出的新款iPhone將會以各個地區支援網路規格形式供貨，而非以單一硬體規格配合軟體限制方式區隔不同使用規格，藉此讓成本可透過硬體規格差異進一步控制。

在此之前，蘋果也曾針對過去電信業者所提供4G LTE規格差異，分別提供不同硬體規格的iPhone機種，但後續則是藉由全頻段支援設計，藉此相容所有地區電信網路服務規格。但即便接下來為了精準控制成本，因此針對不同市場需求提供差異化硬體規格，未來或許仍可能因為硬體成本降低，進而可在iPhone機種恢復採用5G網路全頻段支援設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 iPhone 5G

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