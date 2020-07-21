華為Mate 40系列 可能採用雙處理器規格設計方案

聯合新聞網 / 楊又肇

相關說法中，指稱華為為了避免因為美國禁令影響導致處理器供貨出現問題，有可能在Mate 40系列手機採取雙處理器規格作法，其中在中國境內市場銷售版本將採用旗下Kirin處理器，海外銷售版本則會採用外部廠商提供處理器。

基於美國今年下達的新一波技術出口禁令將於今年9月14日起生效，華為先前已經緊急向台積電提交處理器代工訂單，希望能在禁令生效之前確保本身仍可使用處理器庫存，同時可讓即將推出的Mate 40系列手機能使用新款Kirin 1000系列處理器。

但是考量華為目前在海外市場銷售量也相當龐大，即使台積電在短時間內提供足夠處理器數量，華為依然有可能會出現中高階手機產品出現處理器元件短缺問題，因此華為接下來可能採取雙處理器規格設計方案，讓針對中國市場銷售版本維持採用Kirin處理器規格，而針對海外市場銷售版本則考慮採用Qualcomm、三星，甚至聯發科所提供處理器。

不過，以目前美國新提出技術出口禁令內容，由台積電代工生產的Qualcomm或聯發科處理器可能也會面臨無法用於華為手機情況，因此三星處理器獲選成為華為替代方案的可能性相對較高，除非是在美國政府目前放寬美國境內企業可在某種程度上恢復與華為合作情況下，間接讓華為能使用此類處理器元件。

只是相較筆電類產品，通訊類產品畢竟還是會涉及較敏感話題，因此聯發科日前便發出聲明強調不會直接或間接向華為提供處理器產品，而Qualcomm也表示將會遵循美國政府目前規定，但強透露仍希望與華為維持合作關係。

而縱使無法繼續由台積電提供處理器代工服務，華為也可能尋求三星協助提供代工資源，但日前傳出消息則是指稱三星已經拒絕華為提出請求，因此雙方比較可能的合作或許是由華為採購使用三星處理器產品。

實際上，手機產品針對不同市場提供差異化的處理器規格，早已行之有年，三星就是最好的例子，在每年更新的Galaxy S與Note系列手機，都會針對不同市場採用自家Exynos系列處理器，或是使用Qualcomm提供處理器，藉此對應不同連網環境，並且強調兩種處理器規格效能大致相近。

因此，華為在旗下中高階手機產品開始採用雙處理器規格設計，或是是因應現階段處理器元件供應狀況較好的處理方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 華為 處理器 Kirin

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