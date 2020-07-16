HTC Desire 20 Pro評測老實說！大容量電池超強 但拍照可以更好

希望 HTC 能越來越好

HTC Desire 20 Pro 是宏達電在今年 6 月推出的中階新機，搭載高通驍龍 665 處理器跟前後 4+1 鏡頭，相信大家已經看過不少開箱評測，所以莫娜這次的規格描述會盡量精簡，想多分享一些我的真實使用感受。第一次見到 HTC Desire 20 Pro 是在記者會上，其實是有一點點感動的，因為我蠻久沒用 HTC 家的手機了，比起同時推出的 HTC U20 5G，HTC Desire 20 Pro 反而更有 HTC 的味道。在中階機海中它有很亮眼的地方，當然也有可以做得更好的地方

先跟大家聊聊 Desire，HTC Desire 系列曾經也是旗艦機，不過它從 2012 年開始被歸入中階、入門手機系列。Desire 系列算是 HTC 較主要的戰力，但近年在韓系、中國手機以更低廉的價格進攻下，銷售只能說是平平。HTC Desire 20 Pro 以定位來說比較像是 HTC Desire 19+ 的後繼機種，它還是 Desire 系列手機有史以來螢幕最大、電池容量最大的

外觀充滿濃濃 HTC 味道

先來看看 HTC Desire 20 Pro 外觀，你們一定想知道女生會愛它的樣子嗎？比起說喜歡，我是欣賞它的獨特，比起市面上一堆會「隨著光線變化顏色的炫光設計」（這句話我已經沿用在好多手機上了）它的外觀就是 HTC 的樣子，水藍色的機身，有著玻璃的透澈感，加上金屬斜線設計，讓它比同時期亮相的 HTC U20 5G 更有 HTC 的味道，而且這個藍我很喜歡。不過它有個我不太理解的地方，就是不論在任何光線下拍攝外觀，機身中間顏色都會偏暗，肉眼看不會有就是了。除了靚澈藍，還有推出墨晶黑

背面的實體指紋辨識感應靈敏，對於指紋辨識也是有兩派擁護者，我自己是覺得保有指紋辨識並非就是落後，畢竟若是給長輩使用，實體指紋辨識還是更直覺的

機身左側有 SIM 卡槽，採用三選二卡槽的設計，可以另外使用最高 2TB 的 microSD 記憶卡

三選二卡槽。如果你是習慣使用雙卡，同時又會裝記憶卡的話，就必須在兩者中做出取捨～

機身右側是音量調節鍵，下方是開關機鍵，長按可以選擇螢幕截圖、關機、重新開機。另外，長按開關機鍵無法叫出 Google 語音助理，需要另外呼叫它，這點我覺得不影響使用

底部是喇叭孔跟 USB Type-C 充電孔（只支援 QC3.0 快速充電，不支援 PD 充電）以及 3.5mm 耳機孔

Desire 系列有史以來最大螢幕

HTC Desire 20 Pro 搭載 6.5 吋的 FHD+ 螢幕，是 Desire 系列有史以來最大的，螢幕比例則是 19.5：9。窄邊框設計讓螢幕占比來到 90%，雖然有一點點下巴，但看影片、玩遊戲的視覺體驗還是很不錯。螢幕的左上方還有挖孔的前鏡頭

4+1 主鏡頭表現不差，但有陽光更好

HTC Desire 20 Pro 搭載了四主鏡頭，包含 4800 萬畫素的主鏡頭（光圈 f/1.8）、800 萬畫素 118 度超廣角、200 萬景深鏡頭、200萬畫素 25mm 微距鏡頭；前鏡頭則是 2500 萬畫素

後置四主鏡頭的整體表現，我覺得陽光就是衣食父母，雖然陰天的照片成像也不至於差，但在相機規格普通的情形下，好的光線就是解藥。如果你是喜歡發 IG、FB 分享生活的話我覺得不用太擔心，HTC Desire 20 Pro 是能給你好照片的，不過要記得避開光線不足的地方。準備來曬照片～

【一般模式「室外」拍攝】

一般模式「室外拍攝」（1200萬畫素，光圈 f/1.8 ）我覺得一般模式下的成像顏色非常貼近肉所見

▼一般模式下若遇到光源較複雜的地方，會較沒有層次感，為了保留燈籠的顏色，周圍的光線就過曝了

【一般模式「室內」拍攝】

一般模式「室內拍攝」（1200萬畫素，光圈 f/1.8 ）照片放大看後建築的俐落感還是有

▼室內光線較不足的地方拍攝人物，會有點油畫感，且背景光源處會過曝

【微距鏡頭拍攝效果】

200 萬畫素 25mm 微距鏡頭，意思大概就是若要拍攝物體微距照片，就要跟物體保持 2.5 公分的距離。莫娜覺得微距鏡頭有點可惜，因為現在很多中階機的微距都做到 500 萬畫素了，且距離只要 3-5 公分就能拍出還蠻不錯的微距照片。HTC Desire 20 Pro 的微距照片成像顏色很濃烈，整體油畫感較重，比較不自然，但成像很清晰

【人像模式我好喜歡！】

這次的拍攝中，我最喜歡的是人像模式，HTC Desire 20 Pro 不論是在室內還是室外的人像拍攝，都蠻自然的，而且人物的膚色跟氣色都很不錯。雖然髮絲還是有被虛化掉，但不嚴重是還能接受的

▼拍攝人像模式時可以自動調整虛化程度

【夜間拍攝效果可以更好】

HTC Desire 20 Pro 沒有夜間模式，用一般模式拍攝夜晚照片成像是有進步空間的，希望 HTC 未來的新手機在夜拍上能夠趕緊跟上

【超廣角拍攝效果】

超廣角拍攝主體不會過度變形，但四個角落會變稍微模糊

HTC Desire 20 Pro 雖然最高有 4800 萬畫素鏡頭，但其實它是利用四合一來合成照片，所以在原始模式下，默認輸出大概是 1200 萬畫素，如果想要 4800 萬畫素還得手動切換，選擇相機介面右上角的圖示進入選擇才能看到 4800 萬畫素的選項，這是有點可惜的地方

另外廣角、微距、全景也都是在同一頁，這也是我覺得較不直覺的地方，因為光是切換模式的幾秒鐘，就有可能 Miss 掉重要畫面，這點其實許多中階 Android 手機也都一樣，希望未來的手機廠商可以更朝著讓消費這使用更直覺的方式來改善

前鏡頭拍攝表現

HTC Desire 20 Pro 搭載 2500 萬畫素的前鏡頭，且有美肌模式，不過就算沒有開美肌，HTC Desire 20 Pro 本身就會幫你套上一層淡淡的亮光，相比之下我比較喜歡沒有開美肌的樣子

▼室內光線自拍（美肌為自動模式）

▼室外光線自拍（美肌為自動模式）

電力超強！超有感

HTC Desire 20 Pro 搭載了一顆 5000 mAh 的大容量電池，這也是 Desire 系列手機有史以來最大的電量了。你們上面看到的照片，就是我帶著它從早拍到晚，帶出門時有 100% 電量，拍完一整天回到家後還有 75% 電量，我認真覺得很厲害！拍照期間我也有開導航看地圖，滑臉書跟 IG 等等。回家後也有測試了一下，玩跑跑卡丁車一小時，掉電量 12%。看一集半小時的卡通掉電量為 4%。電量絕對是我這次最驚豔的地方！

高通 S665 厲害嗎？

HTC Desire 20 Pro 搭載高通 S665 處理器，是高通去年四月所推出的，可以支援物體檢測、人像補光、單鏡頭人像模式、AI 場景辨識等等。不過論效能我覺得是有限的。例如我玩跑跑卡丁車時，會感受到明顯的卡頓，還有下載 App 時速度頗慢，大概三分鐘才有辦法下載好一個。若是平時就用中階手機的人應該可以接受，但如果用慣旗艦機的人可能會不太習慣（例如我），但除了跑遊戲跟下載 App 外，其他的感受都跟用我自己的手機差不多

編輯私心得

莫娜對 HTC 一直有份特殊的情感，因為那是我畢業後剛入行時第一支自己評測做新聞的手機，至於是哪支手機就先不說了 XD 而且以前買手機會猶豫說「我要買 HTC 還是 XX 牌」，所以我對 HTC 還是有期待的。我欣賞 HTC Desire 20 Pro 的外觀保留了 HTC 的味道，在電池也豪氣地給了 5000 mAh（雖然 5000 這個數字即將變成標配）手感上也不錯，就算重量 201g，整體配重也很得當。相機規格雖不到頂尖，但在光線好的情況下也能有很好的發揮，當然也有美中不足的地方，例如沒有夜間模式，微距鏡頭只有 200 萬畫素等等。價格上 HTC Desire 20 Pro 單機售價為 8990 元，在同樣使用高通 S665 處理器中上的確是價格較高的，它也是裡頭唯一一支臺灣品牌的手機。還想試試看 HTC 的手機，又或者你本身就是支持者，那我認為 HTC Desire 20 Pro 還是很值得選擇的

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》