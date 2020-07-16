快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

定位更入門的Galaxy S20 Lite 可能會在近期內推出

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初宣布推出Galaxy S10 Lite，並且將諸多旗艦手機搭載功能下放，藉此用入門價位機種搭配更多實用設計，進而吸引更多用戶。而從Geekbench網站所曝光數據，顯示三星接下來將計畫推出名為Galaxy S20 Lite，或是Galaxy S20 Fan Edition的新款手機。

依照Geekbench網站曝光數據，顯示三星這款新手機型號為SM-G781B，處理器則預期同樣為Qualcomm Snapdragon 865，並且搭載6GB記憶體，至於儲存容量則會相對較少。

目前還無法確認三星預計何時推出此款新機，甚至新機名稱是否就是Galaxy S20 Lite，或是以Galaxy S20 Fan Edition為稱都還無法確認。

先前情況裡，三星是在今年初的CES 2020對外公布此款新機，幾乎是隔了將近一年時間才對外宣布推出比Galaxy S10e定位更入門的Galaxy S10 Lite。不過，三星今年有可能為了進一步拉抬Galaxy S20系列手機銷量，同時增加更多5G連網手機銷售，有可能會在更早時間推出Galaxy S20 Lite。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy S20

延伸閱讀

年度風雲車就是不一樣　Kia Telluride Nightfall Edition暗黑特仕車登場！

三星計畫推出新款運動手環 將與Galaxy Note 20系列一同亮相

支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 也會推出神祕銅配色

韌體尚未準備好 三星可能延後Galaxy Z Fold 2發表時間

相關新聞

iPhone耗電元凶找到了！蘋果認唯一解法「回復原廠設定」

近日在國外有不少iPhone用戶反應使用IOS 13.5.1.版本會有異常耗電的問題，且都是這兩三年內推出的機型，檢查後發現耗電的主因就是Apple內建的應用程式「Apple Music」。有用戶指出，儘管從未使用過「Apple Music」，它也會在後台持續運作好幾個小時，消耗95%的電量，甚至會害電池健康度降低。

定位更入門的Galaxy S20 Lite 可能會在近期內推出

今年初宣布推出Galaxy S10 Lite，並且將諸多旗艦手機搭載功能下放，藉此用入門價位機種搭配更多實用設計，進而吸引更多用戶。而從Geekbench網站所曝光數據，顯示三星接下來將計畫推出名為Galaxy S20 Lite，或是Galaxy S20 Fan Edition的新款手機。

Google Pixel新機呼之欲出！驚見Google官方商店上架

之前不斷傳聞會今年 Google I/O 開發者大會亮相，還可能支援 5G 的 Google 新手機 Pixel 4a 以及 Pixel 5 並未如期現身。但就在稍早外媒發現 Google 似乎不小心已讓新手機現身官網了！

iPhone破盤價 傳300美元有找

新冠肺炎疫情重創全球經濟，中低階手機銷售叫好，市場傳出，蘋果計劃2021年推出售價低於300美元（約新台幣8,833.6...

蘋果傳將推破盤價iPhone 價格戰恐開打

在疫情持續肆虐全球之下，手機終端銷售市場變化多端，市場傳出，蘋果（Apple）計畫推出一款售價僅三百美元（約新台幣八八三...

手機科技／手機記錄運動、睡眠 有助控管健康

智慧手機功能超強大，相機鏡頭及畫素與時俱進，配備程式更是推陳出新，吳姓手機達人指出，現在平價智慧型手機同樣配有運動手環，...

支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 也會推出神祕銅配色

先前有不少消息指出三星將推出支援5G連網功能的Galaxy Z Flip，並且將與新款Galaxy Note 20系列，以及全新Galaxy Z Fold 2一同揭曉後，@evleaks在個人Twitter頁面也釋出疑似升級款Galaxy Z Flip的實際面貌，更透露此款新機也會搭載「神祕銅」配色設計。

Pixel 4a也將推出5G連網版本 預期與Pixel 5一同亮相

原本傳聞將在今年Google I/O 2020期間正式亮相的Pixel 4a系列機種，在持續有實機動手玩影片提前曝光情況下，卻始終未對外公開。而在近期消息中，則是認為Pixel 4a系列手機將可能與Pixel 5一同推出，甚至可以能加上支援5G連網功能。

韌體尚未準備好 三星可能延後Galaxy Z Fold 2發表時間

先前有不少說法認為三星新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，將與Galaxy Note 20系列一同亮相，但從稍早說法則表示三星預期會延後此款產品發表時間，因此在接下來以線上形式舉辦的Unpacked 2020活動中，僅會看見一款螢幕可凹折手機亮相，亦即升級支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 5G。

Sony以2.5億美元投資EPIC Games 加強雙方技術內容資源整合

Sony宣布將以2.5億美元投資打造Unreal Engine遊戲引擎，以及《要塞英雄 (Fortnite)》等遊戲作品的EPIC Games，同時也將持有EPIC Games約1.4%股權。

6歲女童釣魚捕獲一隻手機 「用米吸水」成功開機還給失主

許多人到湖邊或海裡游泳時，會將自己的手機裝入防水殼中一起帶下水，但若是不小心遺失了，恐怕很難尋回。英國一位6歲女童近期跟家人到河邊釣魚，沒想到她第一次釣魚卻釣到了一隻手機，女童家人見狀後將手機帶回家，並將手機放置在米中吸水，未料之後手機竟然恢復正常，女童家屬也成功聯繫上失主，將手機物歸原主。

IMEI資料顯示三星新款螢幕可凹折手機 將以Galaxy Z Fold 2為稱

日前有消息指稱三星準備以Galaxy Z作為旗下螢幕可凹折手機統一命名方式，意味今年預計推出的新款螢幕可凹折手機將以Galaxy Z Fold 2為稱。而在IMEI資料庫內容顯示，三星接下來預計推出的新款螢幕可凹折手機，確實會以Galaxy Z Fold 2命名。

熱門新聞

iPhone耗電元凶找到了！蘋果認唯一解法「回復原廠設定」

撐不住！知名機票比價網Skyscanner 裁員兩成並關閉2間辦公室

高薪CEO排行！蘋果大老闆庫克 薪水差特斯拉老闆4.5倍

台灣超商開賣App Store禮品卡！那些族群需要購買？

蘋果中國app平台 本月首周下架2,500款無許可字號手遊

申辦中華電信5G吃到飽 VR一體機1,990元帶走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。