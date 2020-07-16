定位更入門的Galaxy S20 Lite 可能會在近期內推出

今年初宣布推出Galaxy S10 Lite，並且將諸多旗艦手機搭載功能下放，藉此用入門價位機種搭配更多實用設計，進而吸引更多用戶。而從Geekbench網站所曝光數據，顯示三星接下來將計畫推出名為Galaxy S20 Lite，或是Galaxy S20 Fan Edition的新款手機。

依照Geekbench網站曝光數據，顯示三星這款新手機型號為SM-G781B，處理器則預期同樣為Qualcomm Snapdragon 865，並且搭載6GB記憶體，至於儲存容量則會相對較少。

目前還無法確認三星預計何時推出此款新機，甚至新機名稱是否就是Galaxy S20 Lite，或是以Galaxy S20 Fan Edition為稱都還無法確認。

先前情況裡，三星是在今年初的CES 2020對外公布此款新機，幾乎是隔了將近一年時間才對外宣布推出比Galaxy S10e定位更入門的Galaxy S10 Lite。不過，三星今年有可能為了進一步拉抬Galaxy S20系列手機銷量，同時增加更多5G連網手機銷售，有可能會在更早時間推出Galaxy S20 Lite。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》