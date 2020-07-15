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iPhone耗電元凶找到了！蘋果認唯一解法「回復原廠設定」

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone用戶經由「設定」>「電池」可看見電池使用狀況，網友因此發現Apple Music持續在後台運作，大量消耗電量。圖擷自MacRumors
iPhone用戶經由「設定」>「電池」可看見電池使用狀況，網友因此發現Apple Music持續在後台運作，大量消耗電量。圖擷自MacRumors

近日在國外有不少iPhone用戶反應使用iOS 13.5.1.版本會有異常耗電的問題，且用的都是這兩三年內推出的機型，檢查後發現耗電的主因就是Apple內建的應用程式「Apple Music」。有用戶指出，儘管從未使用過「Apple Music」，它也會在後台持續運作好幾個小時，消耗95%的電量，甚至會害電池健康度降低。

根據科技網站《MacRumors》報導，近期有不少iPhone用戶回報手機有異常耗電的問題，這些用戶使用的手機都是兩三年內推出的機型，例如iPhone 11、iPhone X，並且使用最新的iOS 13.5.1.版本。

經檢查後發現，耗電元兇就是Apple內建的應用程式「Apple Music」，儘管用戶從未開啟Apple Music、裡面連一首歌都沒有，這個APP也會在後台持續運作長達18小時，使手機一直發燙。更有用戶反應碰到這種狀況，重新開機後，發現他的電池健康度掉到91%

蘋果官方也承認存在耗電問題，目前唯一解決辦法就是將手機回復原廠設定。然而也有網友反應即使回復原廠設定，耗電問題還是存在，目前只能期望在未來iOS系統更新後可修復此問題，倘若還沒升級至 iOS 13.5.1 版本的用戶，建議暫時觀望。

iPhone Apple Apple Music

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