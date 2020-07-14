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Google Pixel新機呼之欲出！驚見Google官方商店上架

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自the verge
圖擷自the verge

手機螢幕上的日期為 5 月 12 日，這點也間接證實了 Google 原先計劃在年度 Google I/O 開發者大會期間公開發新手機。

之前不斷傳聞會今年 Google I/O 開發者大會亮相，還可能支援 5G 的 Google 新手機 Pixel 4a 以及 Pixel 5 並未如期現身。但就在稍早外媒發現 Google 似乎不小心已讓新手機現身官網了！

美國 Google 商店公開一張疑似為 Pixel 4a 的圖片，但令人在意的是，文字說明卻寫著「Nest Wifi」，讓人好奇這支手機跟 Wifi 的關聯性。

另外還可以注意到，手機螢幕上的日期為 5 月 12 日，這點也間接證實了 Google 原先計劃在年度 Google I/O 開發者大會 5/12-5/14 之間發表新手機，但受到武漢肺炎（COVID-19疫情延燒，Google I/O 也全面取消了線上線下的活動。

不少人傳出 Google 新款手機 Pixel 4a 還會額外推出 5G 版，另外也有人說 Piexl 5 與 Pixel 5 XL 也會支援 5G 連網功能，看來在不久將來就會揭曉答案！

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 COVID-19 Google Pixel 5G

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