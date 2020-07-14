蘋果傳將推破盤價iPhone 價格戰恐開打

在疫情持續肆虐全球之下，手機終端銷售市場變化多端，市場傳出，蘋果（Apple）計畫推出一款售價僅三百美元（約新台幣八八三三元）以下的平價iPhone，如此一來可望大幅降低iPhone門檻，也意味著未來iPhone將持續推出低價「破盤價」的新機種，蘋果與非蘋手機大戰恐延伸到價格戰。

市場認為，新冠肺炎疫情可能讓消費者傾向購買價格與規格較低的系列產品，蘋果也可藉由產品的區隔搶攻如印度等新興市場。也有分析師指出，因為iPhone 6與6s系列擁有最大使用者基礎，iPhone SE系列是最佳換機選擇，進一步刺激消費者換機。

蘋果今年四月才推出蘋果史上最低的iPhone、售價三九九美元（約新台幣一點一萬元）新款iPhone SE，採用A13仿生晶片、單鏡頭，四點七寸ＬＣＤ螢幕，第二季iPhone SE出貨量約一千二百萬至一千四百萬台。

如今市場又傳出，蘋果正在研發一款售價二百至三百美元的超低價iPhone，這款產品可能會在二○二一年時推出。業界認為，蘋果可能仿照今年iPhone SE的方式，以前一代零件組裝新機，如同iPhone SE的相機模組、螢幕顯示零組件、ＳＩＭ卡槽等零組件均可與iPhone 8通用。

業界人士指出，蘋果低價iPhone若採舊有機種零組件，將開創新運籌模式，由於上一代零組件已開模，對供應鏈來說不僅可降低生產成本，並進一步去化庫存，有助供應鏈持續衝量，有利我國相關組裝廠。不過市場也擔心，因蘋果產品主攻低價，紅色供應鏈預料將趁勢切入練兵，像立訊精密就相當有機會。

分析師認為，蘋果低價策略以入門款機種搭配高階處理器，能在降級消費、疫情擾亂消費的挑戰下，蘋果生態圈內的服務與內容，可望因最佳運算裝置市占增加繼續成長，不受硬體銷售限制。