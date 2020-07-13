快訊

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韌體尚未準備好 三星可能延後Galaxy Z Fold 2發表時間

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少說法認為三星新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，將與Galaxy Note 20系列一同亮相，但從稍早說法則表示三星預期會延後此款產品發表時間，因此在接下來以線上形式舉辦的Unpacked 2020活動中，僅會看見一款螢幕可凹折手機亮相，亦即升級支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 5G

依照XDA-Developers論壇網站作者Max Weinbach表示，由於手機韌體尚未準備完成，因此三星有很大可能會延後公布以左右對折形式呈現的Galaxy Z Fold 2，實際發表時間或許會延後至9月下旬，或10月之後。

原本市場傳聞將以Galaxy Fold 2為稱的新款螢幕可凹折手機，後續有說法表示三星將以Galaxy Z命名方式作為旗下螢幕可凹折手機正式分類，因此新款左右對折設計的新機名稱，預期會是Galaxy Z Fold 2。

而在整體設計裡，Galaxy Z Fold 2與前一款Galaxy Fold沒有太大使用差異，但是視訊鏡頭將改為上方置中設計的螢幕開孔形式設計，原本有消息表示此款新機將加入S Pen手寫應用功能，但似乎因為使用需求與產品定位差異，因此最終並未將S Pen加入此款新機。

另一款預計與Galaxy Note 20系列一同亮相的Galaxy Z Flip 5G，目前則傳出將把處理器規格升級為Qualcomm Snapdragon 865，讓手機能藉由Snapdragon X55 5G連網晶片上網，至於整體設計則與今年2月發表的Galaxy Z Flip相同，但可能加上全新「神祕銅」配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

三星推新機 台系鏈利多

IMEI資料顯示三星新款螢幕可凹折手機 將以Galaxy Z Fold 2為稱

非蘋新機齊發 台系鏈利多

選在821？三星可能先於南韓市場推出Galaxy Note 20系列

相關新聞

6歲女童釣魚捕獲一隻手機 「用米吸水」成功開機還給失主

許多人到湖邊或海裡游泳時，會將自己的手機裝入防水殼中一起帶下水，但若是不小心遺失了，恐怕很難尋回。英國一位6歲女童近期跟家人到河邊釣魚，沒想到她第一次釣魚卻釣到了一隻手機，女童家人見狀後將手機帶回家，並將手機放置在米中吸水，未料之後手機竟然恢復正常，女童家屬也成功聯繫上失主，將手機物歸原主。

支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 也會推出神祕銅配色

先前有不少消息指出三星將推出支援5G連網功能的Galaxy Z Flip，並且將與新款Galaxy Note 20系列，以及全新Galaxy Z Fold 2一同揭曉後，@evleaks在個人Twitter頁面也釋出疑似升級款Galaxy Z Flip的實際面貌，更透露此款新機也會搭載「神祕銅」配色設計。

Pixel 4a也將推出5G連網版本 預期與Pixel 5一同亮相

原本傳聞將在今年Google I/O 2020期間正式亮相的Pixel 4a系列機種，在持續有實機動手玩影片提前曝光情況下，卻始終未對外公開。而在近期消息中，則是認為Pixel 4a系列手機將可能與Pixel 5一同推出，甚至可以能加上支援5G連網功能。

韌體尚未準備好 三星可能延後Galaxy Z Fold 2發表時間

先前有不少說法認為三星新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，將與Galaxy Note 20系列一同亮相，但從稍早說法則表示三星預期會延後此款產品發表時間，因此在接下來以線上形式舉辦的Unpacked 2020活動中，僅會看見一款螢幕可凹折手機亮相，亦即升級支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 5G。

Sony以2.5億美元投資EPIC Games 加強雙方技術內容資源整合

Sony宣布將以2.5億美元投資打造Unreal Engine遊戲引擎，以及《要塞英雄 (Fortnite)》等遊戲作品的EPIC Games，同時也將持有EPIC Games約1.4%股權。

IMEI資料顯示三星新款螢幕可凹折手機 將以Galaxy Z Fold 2為稱

日前有消息指稱三星準備以Galaxy Z作為旗下螢幕可凹折手機統一命名方式，意味今年預計推出的新款螢幕可凹折手機將以Galaxy Z Fold 2為稱。而在IMEI資料庫內容顯示，三星接下來預計推出的新款螢幕可凹折手機，確實會以Galaxy Z Fold 2命名。

華為也計畫推出上下凹折手機 將以「Mate V」為稱？

如同三星在左右對折的Galaxy Fold之後，推出採上下對折的Galaxy Z Flip，華為稍早在中國國家知識產權局遞交外型設計專利，顯示將跟進類似Galaxy Z Flip般的螢幕可凹折手機。

5.4吋iPhone 12模型機比4.7吋iPhone 7還小支？網友曝光對比圖

蘋果預計在下半年推出新一代iPhone12，也是蘋果推出第一款支援5G的手機，許多爆料達人和報導都預測將會推出四種機型，分別為5.4吋的旗艦入門款iPhone12、兩款6.1吋的雙鏡頭與三鏡頭iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro，及一款6.7吋的iPhone 12 Pro Max。

選在821？三星可能先於南韓市場推出Galaxy Note 20系列

南韓ETNews新聞報導指稱，三星接下來準備推出的高階旗艦機種Galaxy Note 20系列，實際上市時間將會在8月21日，並且預期會先在南韓市場率先上市，接下來才會進入其他市場銷售。

三星確認8月5日線上揭曉Galaxy Note 20系列

三星確認將在美國東岸時間8月5日上午10點 (台灣時間8月5日晚間10點)以線上形式舉辦Unpacked發表活動，預期將揭曉下半年旗艦新機Galaxy Note 20系列，同時也預期會公佈新款螢幕可凹折手機與新款智慧手錶。

華為將取代三星 登全球Q2手機出貨王位

今年第2季全球智慧型手機市場下滑，三星很可能要將寶座讓給華為。受新冠疫情擴大影響，預計三星出貨量年減約三成，華為僅小幅下...

電信三雄5G覆蓋率地圖曝光！這些地方沒5G

隨著遠傳電信緊追中華電信和台灣大哥大公布5G最新資費方案，國內電信三雄的5G價格戰正式開打，消費者除了比價，在申辦前最好看看電信三雄在全台各地的5G覆蓋率分布圖，是否有涵蓋到您所需的位置。

熱門新聞

抖音遭禁市場真空 臉書成最大贏家

2萬有找5G手機來了！Galaxy A51 5G、A71 5G下旬上市

Google開始讓使用者能透過圖片搜尋獲取更多資訊

Google計畫改善Android作業系統在平板裝置的操作體驗

Google希望在Android 11更具體改善版本碎片化分布問題

Pixel 4a也將推出5G連網版本 預期與Pixel 5一同亮相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。