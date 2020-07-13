韌體尚未準備好 三星可能延後Galaxy Z Fold 2發表時間

先前有不少說法認為三星新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，將與Galaxy Note 20系列一同亮相，但從稍早說法則表示三星預期會延後此款產品發表時間，因此在接下來以線上形式舉辦的Unpacked 2020活動中，僅會看見一款螢幕可凹折手機亮相，亦即升級支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 5G。

依照XDA-Developers論壇網站作者Max Weinbach表示，由於手機韌體尚未準備完成，因此三星有很大可能會延後公布以左右對折形式呈現的Galaxy Z Fold 2，實際發表時間或許會延後至9月下旬，或10月之後。

原本市場傳聞將以Galaxy Fold 2為稱的新款螢幕可凹折手機，後續有說法表示三星將以Galaxy Z命名方式作為旗下螢幕可凹折手機正式分類，因此新款左右對折設計的新機名稱，預期會是Galaxy Z Fold 2。

而在整體設計裡，Galaxy Z Fold 2與前一款Galaxy Fold沒有太大使用差異，但是視訊鏡頭將改為上方置中設計的螢幕開孔形式設計，原本有消息表示此款新機將加入S Pen手寫應用功能，但似乎因為使用需求與產品定位差異，因此最終並未將S Pen加入此款新機。

另一款預計與Galaxy Note 20系列一同亮相的Galaxy Z Flip 5G，目前則傳出將把處理器規格升級為Qualcomm Snapdragon 865，讓手機能藉由Snapdragon X55 5G連網晶片上網，至於整體設計則與今年2月發表的Galaxy Z Flip相同，但可能加上全新「神祕銅」配色。

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