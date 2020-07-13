支援5G連網功能的Galaxy Z Flip 也會推出神祕銅配色

先前有不少消息指出三星將推出支援5G連網功能的Galaxy Z Flip，並且將與新款Galaxy Note 20系列，以及全新Galaxy Z Fold 2一同揭曉後，@evleaks在個人Twitter頁面也釋出疑似升級款Galaxy Z Flip的實際面貌，更透露此款新機也會搭載「神祕銅」配色設計。

從先前消息顯示，支援5G連網功能的Galaxy Z Flip有可能升級採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且透過Snapdragon X55 5G數據晶片連接上網，至於手機整體設計則與年初對外公布規格相仿，但是機身配色將額外增加「神祕銅」配色。

不過，升級後的Galaxy Z Flip是否仍會與紐約設計品牌Thom Browne合作特別款式，另外是否針對螢幕凹折防護仍相對脆弱的問題做改善，目前暫時還無法確認。

除了升級5G連網功能的Galaxy Z Flip，三星也預期會在8月5日以線上形式舉辦的Unpacked活動裡，正式揭曉下半年重點機種Galaxy Note 20系列，以及換上全新名稱的新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2。

另外，三星也預期會同步揭曉新款智慧手錶Galaxy Watch 3，同時似乎也有消息指稱三星準備推出新款平板裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》