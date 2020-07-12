Sony以2.5億美元投資EPIC Games 加強雙方技術內容資源整合

Sony宣布將以2.5億美元投資打造Unreal Engine遊戲引擎，以及《要塞英雄 (Fortnite)》等遊戲作品的EPIC Games，同時也將持有EPIC Games約1.4%股權。

目前EPIC Games市值約達178.6億美元，同時雙方預期可透過此次合作擴展Sony旗下娛樂資產及技術，另外也能擴展EPIC Games旗下社群娛樂與數位內容生態。

除了先前投資Unity遊戲引擎，此次向EPIC Games投資預期也能加深PlayStation平台整合Unreal Engine遊戲引擎技術，而EPIC Games方面也能進一步與Sony持有技術與影音相關內容資源串接。

而此次投資將不會限制EPIC Games推行遊戲僅能在PlayStation平台發行，同時也不影響EPIC Games目前營運的EPIC Games Store。

除了獲得Sony投資，EPIC Games先前也曾在2012年獲得騰訊提供3.3億美元投資，並且獲得EPIC Games當時約40%股權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》