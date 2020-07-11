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不只蘋果？傳三星跟進取消在新機提供充電器配件

聯合新聞網 / 楊又肇

除了蘋果可能會在今年秋季推出的新款iPhone取消提供充電器配件，市場看法也指出三星將跟進相同作法，預期會在接下來準備推出新機停止提供充電器配件。

而相關消息表示，三星預期會在明年才開始施行此項作法，因此今年推出的新機依然會隨附充電器配件。

若三星也跟進取消在新機內附上充電器配件，並且採取另外銷售充電效率更高的充電器配件，依照三星目前每年手機出貨量均在上億規模情況來看，將能精簡更多成本支出，同時也能以致力環保名義讓品牌形象提昇。

假使蘋果及三星均確定在新機取消提供充電器配件，預期將會推動更多品牌加入相同作法，顯然將可大幅降低充電器配件造成電子垃圾問題。

不過，從另一方面來看的話，手機品牌廠商在新機盒裝內取消提供充電器配件，某種程度上也是為了將此類配件拆分銷售，同時進一步推動配件類商品銷售機會，但在一定比例上仍可達成減少充電器配件製造浪費情況，甚至也能讓新機運送效益提昇，因此看起來還是好事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 三星 蘋果

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