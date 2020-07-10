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6歲女童釣魚捕獲一隻手機 「用米吸水」成功開機還給失主
許多人到湖邊或海裡游泳時，會將自己的手機裝入防水殼中一起帶下水，但若是不小心遺失了，恐怕很難尋回。英國一位6歲女童近期跟家人到河邊釣魚，沒想到她第一次釣魚卻釣到了一隻手機，女童家人見狀後將手機帶回家，並將手機放置在米中吸水，未料之後手機竟然恢復正常，女童家屬也成功聯繫上失主，將手機物歸原主。
根據「WHEC」「NBC2」報導，英國這位女童名叫沃塔（Reagan Votaw），她跟家人到塞文河（Severn River）附近釣魚，未料她第一次釣上來的不是一隻魚，而是一隻裝在防水盒內的手機，沃塔家人見狀後只好先將手機帶回，並將手機放在米內吸水，看是否會恢復正常開關機，結果當他們將充電線插入後，發現手機竟然可以正常使用。
事後，沃塔的媽媽愛蜜莉（Emily）終於找到了失主，原來這位失主一年多前與朋友一起滑小艇時，手機不小心掉到河中，一直未找回，雖然他之後換了新手機，但他仍然很感謝沃塔一家幫他找回手機，而他也給沃塔50美元（新台幣1498元）作為尋回手機的獎勵。
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