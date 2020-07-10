IMEI資料顯示三星新款螢幕可凹折手機 將以Galaxy Z Fold 2為稱

日前有消息指稱三星準備以Galaxy Z作為旗下螢幕可凹折手機統一命名方式，意味今年預計推出的新款螢幕可凹折手機將以Galaxy Z Fold 2為稱。而在IMEI資料庫內容顯示，三星接下來預計推出的新款螢幕可凹折手機，確實會以Galaxy Z Fold 2命名。

依照91mobiles網站等報導指稱，IMEI資料庫中顯示三星除了準備推出Galaxy Note 20系列機種，同時也會公佈以Galaxy Z Fold 2命名的新款螢幕可凹折手機，意味未來將以Galaxy Z作為螢幕可凹折手機產品命名方式，並且成為全新系列產品線。

至於三星預計推出的Galaxy Z Fold 2，型號將是「SM-F916U」，至於Galaxy Note 20+型號則是「SM-N985F」。

在先前說明中，Galaxy Z Fold 2預計採用與先前Galaxy Fold相同的螢幕對折設計，但是視訊鏡頭將會改為螢幕開孔設計，攤開後將以7.7吋螢幕呈現，並且採用新版One UI設計，一樣支援5G連網功能。

先前消息更傳出Galaxy Note 20 Ultra實機展示影片，其中顯示新機將採用與去年推出的Galaxy Note 10+相同外觀，以及中央置頂螢幕開孔設計，底部擴音孔與S Pen收納位置則完全相反，但S Pen尺寸與設計則與先前的S Pen相同，但可能加入金屬材質設計。

另一個比較明顯的差異，則是背面搭載類似Galaxy S20系列的相機模組設計，並且確定採用1億800萬畫素鏡頭，但似乎少了最高可放大100倍的Space Zoom拍攝功能，同時相機模組也與Galaxy S20 Ultra一樣突兀。

三星預計在8月5日以線上形式舉辦Unpacked發表會活動，預計對外揭曉Galaxy Note 20系列手機，同時也會公佈新款螢幕可凹折手機，以及新款智慧手錶Galaxy Watch 3。

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