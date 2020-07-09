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華為也計畫推出上下凹折手機 將以「Mate V」為稱？

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自Tigermobiles網站)
(圖／擷自Tigermobiles網站)

如同三星在左右對折的Galaxy Fold之後，推出採上下對折的Galaxy Z Flip，華為稍早在中國國家知識產權局遞交外型設計專利，顯示將跟進類似Galaxy Z Flip般的螢幕可凹折手機

不過，與三星在Galaxy Z Flip採中間置頂的螢幕開孔設計不同，華為在旗下採上下對折的螢幕可凹折手機仍保留瀏海造型設計。

而從手機側面電源按鍵同樣標示紅色的設計，顯然華為計畫讓此款手機列入Mate系列產品，同時實際名稱有可能是近期在歐洲地區申請註冊的「Mate V」

目前還無法確定此款手機將會在何時對外公佈，但預期最快將與華為下半年預計推出的Mate 40系列一同對外揭曉，至於可凹折螢幕面板有可能是由京東方提供，作業系統應該還是採用開源架構的Android，並且搭載華為EMUI操作介面，而海外市場則預期搭載華為新版HMS服務，藉此取代仍無法使用的Google GMS服務。

(圖／擷自Tigermobiles網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 華為 可凹折手機 可折螢幕手機

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