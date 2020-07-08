5.4吋iPhone 12模型機比4.7吋iPhone 7還小支？網友曝光對比圖

蘋果預計在下半年推出新一代iPhone 12，也是蘋果推出第一款支援5G的手機，許多爆料達人和報導都預測將會推出四種機型，分別為5.4吋的旗艦入門款iPhone 12、兩款6.1吋的雙鏡頭與三鏡頭iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro，及一款6.7吋的iPhone 12 Pro Max。

其中有一名網友iZac在社群論壇「MacRumors」上分享他從網購平台上買來的5.4吋iPhone 12模型機，並拿來和4吋螢幕的一代iPhone SE和4.7吋螢幕的iPhone 7放在一起比對，從對比圖中可見，iPhone 12模型機的大小竟比iPhone 7還要小，經網友測量iPhone 12模型機比iPhone 7寬度略窄0.3公分，高度略窄0.7公分。

雖然iPhone 7只有4.7吋螢幕，而iPhone 12配備5.4吋螢幕，但由於iPhone 12的全螢幕與窄邊框設計，使iPhone 12實際大小比可以比iPhone 7小一些，卻又保有比iPhone 7更大的螢幕瀏覽體驗。

厚薄度部分，網友量測iPhone 12模擬機，發現比iPhone SE厚0.1公分（iPhone SE厚度約0.76公分），不過網友也強調這模擬機可能並不是很精確，最終結果還是要等iPhone 12正式推出才能知道。

而手感部分，網友認為，雖然iPhone 12的大小更接近iPhone 7，但iPhone 12模型機握起來的手感和iPhone SE很相似，這對喜歡小手機和方正設計，而還在堅持使用iPhone 5、一代iPhone SE的果粉來說無疑是一大好消息。