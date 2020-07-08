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電信三雄5G覆蓋率地圖曝光！這些地方沒5G
隨著遠傳電信緊追中華電信和台灣大哥大公布5G最新資費方案，國內電信三雄的5G價格戰正式開打，消費者除了比價，在申辦前最好看看電信三雄在全台各地的5G覆蓋率分布圖，是否有涵蓋到您所需的位置。
綜觀三家釋出的5G收訊地圖顯示，中華電信由於取得主流頻段中的最大頻寬90MHz，故在全台覆蓋率最高，包括主要集中在台北、台中、台南及高雄地區的西部八大都會區，但從地圖上看，台灣本島似乎還少了兩塊，分別是靠近花東地區的內陸山區及部份南投縣及高雄市山區，目前還是沒有5G訊號的服務。
台灣大哥大的5G基地台目前也集中在包括台北、台中、高雄的都會區，與中華電信相較，台灣大哥大在北投、新店及汐止區拔得頭籌，但一到東部地區，除了宜蘭地區外的花東，5G訊號幾乎不明顯。
相較於台灣大哥大，遠傳5G在宜花東的涵蓋範圍明顯較廣，但主要還是集中在西部都會區，且就幾個城市來說還未有訊號，包括雙北地區的永和、土城、泰山、蘆洲，及部份的台北市地區。
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