三星確認8月5日線上揭曉Galaxy Note 20系列

三星確認將在美國東岸時間8月5日上午10點 (台灣時間8月5日晚間10點)以線上形式舉辦Unpacked發表活動，預期將揭曉下半年旗艦新機Galaxy Note 20系列，同時也預期會公佈新款螢幕可凹折手機與新款智慧手錶。

同時，從三星預告影片內容顯示，此次新機確實將會加入先前曝光新色「神祕銅(Mystic Bronze)」。

就先前市場傳聞，三星將會在8月5日舉辦新機發表活動後，最快將在8月21日於南韓市場開放銷售新機，而預期台灣市場將會在相近時間內上市。

在Galaxy Note 20系列傳聞部分，則傳出此次將會加入Ultra款式機種，同時系列機種將搭載支援120Hz畫面更新率的LTPO顯示面板，處理器規格則會採用超頻設計的Qualcomm Snapdragon 865+，部份地區則會提供三星新款Extnos 992處理器規格，其中Ultra款式將採用6.9吋、3040 x 1440解析度規格螢幕，同時採用中央置頂開孔設計的視訊鏡頭，另外則搭載最高16GB記憶體、4500mAh電池容量與45W快充。

鏡頭則將搭載新款ISOCELL Bright HM1 1億800萬畫素感光元件，而廣角鏡頭則預期搭載新款1200萬畫素、ISOCELL Fast 2L3 1/2.55吋感光元件，長焦鏡頭則預期搭載1300萬畫素、ISOCELL Slim 3M5 1/3吋感光元件，更支援最高可達50倍混合變焦與遠距低光拍攝效果。

另外，三星預期也會在S Pen應用加入新功能，藉此讓Galaxy Note 20系列能發揮本身手寫筆應用模式，而筆身設計則可能比照新機採用大量金屬材質。

而在採用新元件及材質設計，加上額外推出Ultra款式，更可能讓Galaxy Note 20系列在最高規格機種價格攀升，甚至可能使最高售價一舉超過新台幣5萬元規模。

除了推出Galaxy Note 20系列，三星也預期同步推出新款螢幕可凹折手機，亦即先前傳聞的Galaxy Fold 2，以及換上5G連網功能的Galaxy Z Flip 5G版本。其中，三星更可能統一將螢幕可凹折手機歸列在Galaxy Z系列，因此接下來推出的新機可能會以Galaxy Z Fold 2為稱。

至於新款智慧手錶方面，預期三星將會在即將推出的Galaxy Watch 3重新加入實體錶圈，讓使用者能以更直接方式操作手錶功能。

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