選在821？三星可能先於南韓市場推出Galaxy Note 20系列

南韓ETNews新聞報導指稱，三星接下來準備推出的高階旗艦機種Galaxy Note 20系列，實際上市時間將會在8月21日，並且預期會先在南韓市場率先上市，接下來才會進入其他市場銷售。

不過，相關報導並未提及新款Galaxy Z Flip 5G版本，以及新款Galaxy Fold 2上市時間。而三星方面則未對此報導做任何回應，同時也未透露接下來新機預計發表時間。

若以過往Galaxy Note系列上市時間來看，通常台灣地區上市時間與南韓地區不會有太大差距，意味在8月下旬時候，應該就能看見新機上市。

而近期消息分別指稱，Galaxy Note 20系列將搭載支援120Hz畫面更新率的LTPO顯示面板，處理器則預期搭載超頻版Qualcomm Snapdragon 865+，而Ultra款式將採用6.9吋、3040 x 1440解析度，並且支援120Hz畫面更新率設計螢幕，同時採用中央置頂開孔設計的視訊鏡頭，另外則搭載最高16GB記憶體、4500mAh電池容量與45W快充。

鏡頭則將搭載新款ISOCELL Bright HM1 1億800萬畫素感光元件，而廣角鏡頭則預期搭載新款1200萬畫素、ISOCELL Fast 2L3 1/2.55吋感光元件，長焦鏡頭則預期搭載1300萬畫素、ISOCELL Slim 3M5 1/3吋感光元件，更支援最高可達50倍混合變焦與遠距低光拍攝效果。

另外，三星預期也會在S Pen應用加入新功能，藉此讓Galaxy Note 20系列能發揮本身手寫筆應用模式，而筆身設計則可能比照新機採用大量金屬材質。

而如果從今年三星在Galaxy S20系列增加Ultra規格機種，便讓售價再次往上攀升至1399美元起跳，台灣地區售價更從新台幣43900元起跳，似乎更意味同樣會加入Ultra規格機種的Galaxy Note 20系列也會在最高規格機種價格攀升，甚至可能使最高售價一舉超過新台幣5萬元規模。

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