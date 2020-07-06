手機科技／下載Zello… 手機變對講機好聯繫

科技進步，智慧手機也可當成傳統無線電來使用，手機App「Zello Walkie Talkie」是一款免費下載的對講機模擬程式，透過網路就可建立私人或公用頻道，如同對講機，按下就可通話，可一對一或一對多廣播，成為救難團隊在忙亂中聯繫的最佳助手。

台南市消防局義消通訊中隊長王璟瑞說，目前市售再平價的無線電，一支也要近3千元，如果是車機無線電至少也要1萬5千元左右，還要加裝天線，改裝麻煩。

Zello操作簡單，不用取得無線電人員執照，沒有距離限制，只要有網路都可以通，可以建立群組聊天室，收不到訊號或是沒開機時，有通話訊息進來，就會轉為留言訊息，介面還有最近內容、聯絡人和頻道等。

王璟瑞說，2017年8月間登陸美國德州的哈維颶風，創下1961年以來熱帶氣旋襲擊美國的強度紀錄，讓當地的休士頓斷電、停課，並被洪水包圍，造成逾70名民眾死亡。

當時被救難隊與志工用來通訊的Zello卻意外爆紅，讓它在一周內新增600萬的下載次數，緊接而來的艾瑪颶風，再把Zello的使用量推向新高。

除了救難人員，被稱為「火腿族」的業餘無線電人員也廣泛使用Zello，這款App目前支援Android、iOS、Blackberry和Windows Phone等平台。