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開發者實測iPhone 6S跑iOS 14很順暢 但發現了這個缺點

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖擷自Youtube
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Apple 蘋果公司在 WWDC 2020 發表 iOS 14 系統，同時宣布支援 iOS 13 系統的所有機型都能無縫升級至 iOS 14 系統，也就是 2015 年的 iPhone 6S / iPhone 6S Plus 也能升級 iOS 14，然而已經 5 年的老機子升級 iOS 14 之後，到底順不順暢？會不會很耗電？開發者 Brandon Butch 將實測結果上傳 YouTubu，操作過程看起來相當順暢，但… 似乎還是有些耗電。

Brandon Butch 測試了 Widgets、AppClips、畫中畫（子母畫面）、Safari 瀏覽器、App Library 桌面管理…等新功能，還有 Messenger 訊息、電池等多樣改進後的功能使用。

在影片中，iPhone 6S 操作這些新功能不僅都沒有任何問題，而且還相當順暢，沒有太多的延遲。

雖然新功能操作都很順暢，但 iOS 14 有個小缺點，就是 Picture in Picture 畫中畫（子母畫面）雖然可以讓使用者邊跟朋友聊天邊看影片，但目前沒辦法透過 YouTube App 開啟畫中畫（子母畫面），而是 Safari 瀏覽器開啟 YouTube 影片才支援畫中畫功能。

不過，Brandon Butch 也指出 iPhone 6S 運行 iOS 14 系統後，電池消耗速度較快。從一開始測試的 1:49 進行測試時，電量是 49% ，直到拍片結束 2:12，電量僅剩 15%。

只是…目前 iOS 14 是開發者測試版本 Beta 1 階段，還需要經過多個版本和公開測試調整，未來系統 Bug 錯誤修正和調整之後，耗電量和操作效能應該都會有進一步改善。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 14 iPhone 6s

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