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蘋果詢問iPhone用戶如何處理舊充電頭？密謀什麼

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

分析師預測美國 Apple 公司不會在今年的 iPhone 12 包裝中附充電頭和耳機，引起不少網友譁然和騷動。遙想當年 iPhone 7 取消 3.5mm 耳機孔時，也是造成手機市場不小震撼。

Apple 本周開始向 iPhone 用戶發出電子郵件，詢問用戶如何處理舊的 USB 電源轉接器，讓今年新 iPhone 開始不附充電頭的傳言更為真實。

在 Apple 對舊充電器命運的問卷中，可能的答案：

● 把它送給了家人或朋友

● 循環使用

● 遺失或找不到了

● 無法使用或使用不正常

● 家裡還在用

● 仍在家庭以外的地方使用（例如，工作、學校、其他地方）

● 還可使用，但不用了

你是如何處理舊 iPhone 充電頭呢？

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12

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