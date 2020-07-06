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中國買iPhone最便宜地方曝光！免13％稅比港版更優惠

聯合新聞網 / 愛瘋日報

中國國家主席習近平 2020 年 6 月初宣布，將海南島打造為高質量自由貿易港，成為香港之後的另一個購物天堂。稅務總局6 月29 日發布《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》，自2020 年7 月1 日起實施。遊客、消費者在海南免稅店購買 iPhone 時，不用付 13% 的消費稅，比香港版還要更便宜。

海南自由貿易港免稅店包括：海口美蘭機場免稅店、海口日月廣場免稅店和瓊海博鰲免稅店。離島旅客每年每人免稅購物額度為從 3 萬提高到 10 萬元，除了化妝品、手機和酒類，3C 電子產品等也在此次免稅範圍，其它 40 多種品類均不限件數。

中國 iPhone 11 128GB 售價 5,999，海南免稅價格低至 5,105 人民幣

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港 自由貿易 習近平 人民幣 iPhone iPhone 11

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