三星最貴的手機產品？市場看法認為Galaxy Note 20價格將再上攀

從今年Galaxy S20系列手機售價，因為首次增加Ultra規格機種，使得讓最高規格機種價格一舉攀升至1399美元起跳，而在三星「意外」確認下半年預計推出的Galaxy Note 20系列也會推出Ultra規格機種，似乎也顯示此系列手機最高價格將再攀升。

先前市場傳聞指稱Galaxy Note 20系列將搭載支援120Hz畫面更新率的LTPO顯示面板，處理器則將搭載超頻版Qualcomm Snapdragon 865+，同時也預期搭載新款ISOCELL Bright HM1 1億800萬畫素感光元件，而廣角鏡頭則預期搭載新款1200萬畫素、ISOCELL Fast 2L3 1/2.55吋感光元件，長焦鏡頭則預期搭載1300萬畫素、ISOCELL Slim 3M5 1/3吋感光元件，更支援最高可達50倍混合變焦與遠距低光拍攝效果。

另外，三星預期也會在S Pen應用加入新功能，藉此讓Galaxy Note 20系列能發揮本身手寫筆應用模式。

而如果從今年三星在Galaxy S20系列增加Ultra規格機種，便讓售價再次往上攀升至1399美元起跳，台灣地區售價更從新台幣43900元起跳，似乎更意味同樣會加入Ultra規格機種的Galaxy Note 20系列也會在最高規格機種價格攀升，甚至可能使最高售價一舉超過新台幣5萬元規模。

目前市場預估Galaxy Note 20系列機種售價將比去年推出的Galaxy Note 10系列增加50至100美元價位，這些價差可能分別反應加入5G連網規格、採用新款顯示面板及相機規格，甚至也預期增加更多手機應用功能。

不過，預期三星也會比照去年產品策略，在今年推出Galaxy Note 20系列之後，明年也可能推出價格相對親民的Galaxy Note 20 Lite，藉此吸引更多新興市場或預算相對有限的消費市場。

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