聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國OLED未達蘋果要求！iPhone 12續用韓國螢幕
根據 DigiTimes 電子時報最新報導，美國 Apple 公司原計畫 2020 年 iPhone 會使用來自中國京東方 (BOE) 的 OLED 面板，但由於生產問題京東方 OLED 沒能通過 Apple 驗證，所以首批 5G iPhone 不會採用來自京東方的 OLED 面板。
三星顯示器將成為所有新款 iPhone 的主要 OLED 面板供應商，而京東方和 LG Display 則在為入門級 6.1 吋 iPhone 機型開發 OLED 螢幕。京東方正在解決影響其生產的質量問題，並希望在 2020 年第四季度開始向 Apple 出貨 OLED 面板。
DigiTimes 表示，三星對 A3 OLED 面板生產線進行了升級，升級之後 A3 OLED 面板生產線就能生產兩種背板技術的 OLED 螢幕。中國京東方的缺席不會對 Apple 2020 年 iPhone 12 的發布日期產生重大影響，因為從目前 OLED 螢幕的供應上，三星和 LG 就可以滿足。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言