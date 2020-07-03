中國OLED未達蘋果要求！iPhone 12續用韓國螢幕

根據 DigiTimes 電子時報最新報導，美國 Apple 公司原計畫 2020 年 iPhone 會使用來自中國京東方 (BOE) 的 OLED 面板，但由於生產問題京東方 OLED 沒能通過 Apple 驗證，所以首批 5G iPhone 不會採用來自京東方的 OLED 面板。

三星顯示器將成為所有新款 iPhone 的主要 OLED 面板供應商，而京東方和 LG Display 則在為入門級 6.1 吋 iPhone 機型開發 OLED 螢幕。京東方正在解決影響其生產的質量問題，並希望在 2020 年第四季度開始向 Apple 出貨 OLED 面板。

DigiTimes 表示，三星對 A3 OLED 面板生產線進行了升級，升級之後 A3 OLED 面板生產線就能生產兩種背板技術的 OLED 螢幕。中國京東方的缺席不會對 Apple 2020 年 iPhone 12 的發布日期產生重大影響，因為從目前 OLED 螢幕的供應上，三星和 LG 就可以滿足。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》