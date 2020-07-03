三星Galaxy Note 20 Ultra背面外觀、新色 官網意外曝光了

消息指稱，三星意外在俄羅斯官網曝光Galaxy Note 20 Ultra背面外觀，同時更確認推出名為「神祕銅 (Mystic Bronze)」的全新配色。

依照Max Weinbach於個人Twitter透露消息，表示三星俄羅斯官網意外出現Galaxy Note 20 Ultra背面外觀，並且確認將增加全新「神祕銅」配色。不過，三星隨即將相關頁面取下，目前已經無法正常連結。

而從曝光圖樣顯示，Galaxy Note 20 Ultra將會採用類似Galaxy S20 Ultra的主相機模組設計，但顯然不會特別標示「Space Zoom」功能，至於整體外型設計則似乎延續去年推出的Galaxy Note 10系列採用風格。

(圖／擷自Max Weinbach個人Twitter頁面)

從此次曝光三星將推出Galaxy S20 Ultra，更意味此次新機將比照Galaxy S20系列，透過三種規格吸引不同市場需求。

不過，三星方面並未對此做任何回應，而先前傳聞則指稱三星計畫在8月透過線上活動公布Galaxy Note 20系列，以及新款螢幕可凹折手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》