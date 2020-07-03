夏普第一款5G手機AQUOS R5G登台 支援8K錄影、120Hz畫面更新表現

夏普在今年2月中旬宣布推出旗下首款市售版5G連網手機AQUOS R5G，今日 (7/2)正式宣佈進入台灣市場銷售，確定將以新台幣34990元價格銷售，分別提供炫光黑與極光白兩款配色，預計從7月6日起透過全台遠傳門市、震旦門市，以及可購樂平台銷售。

AQUOS R5G採用貼近AQUOS R3的外型設計，螢幕同樣採用Pro IGZO面板設計，而螢幕上方採用水滴造型瀏海設計，下方也維持採用實體指紋辨識器，使得AQUOS R5G的螢幕同樣是以上下異構形式呈現。

AQUOS R5G螢幕規格為6.5吋、對應Quad HD+解析度 (3168 x 1440)，並且支援120Hz畫面更新率與10位元色顯示，最高亮度可達1000cd/m2，並且提昇白色顯示效果，藉此讓整體色調更為真實，另外也能藉由HDR增強效果強化顯示可視度。

硬體部分則採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，搭配12GB記憶體與256GB儲存容量，另外也支援NFC、Wi-Fi 6、臉部識別與指紋辨識功能，機身也支援IP68等級防水防塵設計，電池容量則為3730mAh，支援符合PD 3.0規範的27W雙IC並聯充電技術。

而前置視訊鏡頭為1640萬畫素，後置主相機則跟進採用4鏡頭配置，分別對應1220萬畫素標準鏡頭、4800萬畫素廣角鏡頭、1220萬畫素長焦鏡頭，以及ToF景深鏡頭，其中廣角鏡頭可對應拍攝8K超高解析度影像或影片，最高可達7680 X 4320解析度表現。

至於5G連網功能，則是對應台灣電信業者採用的n1頻段、n3頻段、n28頻段，以及n78頻段，分別可應用在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信與台灣之星提供5G網路服務，不過初期顯然僅與遠傳電信合作資費方案，同樣隸屬鴻海體系的亞太電信由於尚未啟用旗下5G網路服務，因此尚未提供資費方案選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》