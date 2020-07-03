快訊

指考物理／7年來最難！ 考「補習班補不出來的能力」

指考化學解答出爐！瑞德西韋、空汙入題…題目偏易 考生直呼：佛心！

夏普第一款5G手機AQUOS R5G登台 支援8K錄影、120Hz畫面更新表現

聯合新聞網 / 楊又肇

夏普在今年2月中旬宣布推出旗下首款市售版5G連網手機AQUOS R5G，今日 (7/2)正式宣佈進入台灣市場銷售，確定將以新台幣34990元價格銷售，分別提供炫光黑與極光白兩款配色，預計從7月6日起透過全台遠傳門市、震旦門市，以及可購樂平台銷售。

AQUOS R5G採用貼近AQUOS R3的外型設計，螢幕同樣採用Pro IGZO面板設計，而螢幕上方採用水滴造型瀏海設計，下方也維持採用實體指紋辨識器，使得AQUOS R5G的螢幕同樣是以上下異構形式呈現。

AQUOS R5G螢幕規格為6.5吋、對應Quad HD+解析度 (3168 x 1440)，並且支援120Hz畫面更新率與10位元色顯示，最高亮度可達1000cd/m2，並且提昇白色顯示效果，藉此讓整體色調更為真實，另外也能藉由HDR增強效果強化顯示可視度。

硬體部分則採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，搭配12GB記憶體與256GB儲存容量，另外也支援NFC、Wi-Fi 6、臉部識別與指紋辨識功能，機身也支援IP68等級防水防塵設計，電池容量則為3730mAh，支援符合PD 3.0規範的27W雙IC並聯充電技術。

而前置視訊鏡頭為1640萬畫素，後置主相機則跟進採用4鏡頭配置，分別對應1220萬畫素標準鏡頭、4800萬畫素廣角鏡頭、1220萬畫素長焦鏡頭，以及ToF景深鏡頭，其中廣角鏡頭可對應拍攝8K超高解析度影像或影片，最高可達7680 X 4320解析度表現。

至於5G連網功能，則是對應台灣電信業者採用的n1頻段、n3頻段、n28頻段，以及n78頻段，分別可應用在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信與台灣之星提供5G網路服務，不過初期顯然僅與遠傳電信合作資費方案，同樣隸屬鴻海體系的亞太電信由於尚未啟用旗下5G網路服務，因此尚未提供資費方案選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏普 5G 螢幕 指紋辨識 電池

延伸閱讀

夏普戴正吳提起大同 落下男兒淚

夏普在台首推5G手機結合AI 3.5萬元試水溫

夏普在台推首款5G手機AQUOS R5G 將在遠傳開賣

夏普會長戴正吳 出席夏普AQUOS R5G手機上市

相關新聞

iPhone換電池只要990元起 這6款型號快到台灣大預約換修

5G上路，肯定有許多還想再撐一下等5G iPhone推出再換機的消費者，趕快趁此機會先幫舊iPhone換上新電池重生！暑...

iPhone 12採用蘋果自主設計天線模組 可能因產能問題延後上市

相關消息指稱，由於蘋果在新年預計推出的新款iPhone 12採用自主設計毫米波天線模組，因此可能造成部分產能受限，可能將使初期出貨量受影響，而先前也有消息指稱蘋果新機可能因產能問題延後發表，相較過往通常選在9月公布新機的情況，可能會晚1至2個月。

三星Galaxy Note 20 Ultra背面外觀、新色 官網意外曝光了

消息指稱，三星意外在俄羅斯官網曝光Galaxy Note 20 Ultra背面外觀，同時更確認推出名為「神祕銅 (Mystic Bronze)」的全新配色。

夏普第一款5G手機AQUOS R5G登台 支援8K錄影、120Hz畫面更新表現

夏普在今年2月中旬宣布推出旗下首款市售版5G連網手機AQUOS R5G，今日 (7/2)正式宣佈進入台灣市場銷售，確定將以新台幣34990元價格銷售，分別提供炫光黑與極光白兩款配色，預計從7月6日起透過全台遠傳門市、震旦門市，以及可購樂平台銷售。

三星Galaxy A51、A71 5G版預計7月中下旬登台

在中華電信、台灣大哥大宣布5G開台之後，遠傳電信也將於本周五（7月3日）公布開賣訊息，台灣的5G時代正式開啟，三星宣布將...

Galaxy A51與Galaxy A71 5G連網版本 三星透露將於7月中下旬登台

先前接受採訪時，三星曾透露將因應台灣地區5G網路服務開台準備引進更多5G連網手機產品，除了以高階旗艦定位的Galaxy S20系列對應不同使用需求，更確認將引進更多對應5G連網功能的中階手機產品。在今日 (7/1)宣布消息中，則是確認將引進Galaxy A51與Galaxy A71 5G連網版本，同時也宣布從即日起開通Galaxy S20系列機種的5G連網功能。

蘋果努力趕進度 5G iPhone量產可能僅延後一個月

日經亞洲評論報導，蘋果正催促供應商減少首批5G iPhone智慧手機的生產延遲。

20GB2千台幣！日本東京手機資費超越美英德法韓 全球最貴

日本政府總務省昨天公布包括日本東京在內的全球6大都市2019年度行動電話月租費，其中在每月數據傳輸量20GB的資費方案，...

華碩透露將於7月22日揭曉ROG Phone 3 預計在台灣等三地同步揭曉

華碩正式寄出活動邀請，確認預計會在7月22日舉辦新機發表活動，而從邀請函內容同時顯示Qualcomm與Snapdragon字樣來看，預期將對外揭曉新款ROG Phone 3遊戲手機。

填補5G設計成本或減少浪費？新款iPhone傳不再提供充電器與耳機配件

依照天風證券分析師郭明錤看法指稱，蘋果將可能在今年秋季準備推出的新款iPhone取消提供耳機與USB充電器，未來消費者打開新機盒裝時，除了手機本體之外，可能只會額外獲得一條可對應充電與數據傳輸使用的Lightning連接線。

郭明錤最新預測：iPhone 12將取消隨機附贈充電器

蘋果新機將於下半年發表，有著地表最強蘋果分析師稱號的天風證券分析師郭明錤，在最新報告中預測，新款iPhone 12將取消...

蘋果下半年新iPhone 傳取消隨機附贈充電器

蘋果（Apple）下半年新iPhone設計備受關注，天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，新款iPhone 12可能取消隨機附贈充電器，以降低成本。

熱門新聞

每次Windows更新後檔案並不會自動消失！如何一次清理所有更新檔 恢復硬碟空間？

在疫情之下、楓林網被破之後…各大影音平台過得如何？

不堪審查新規壓力 蘋果中國App Store手遊停更

夏普5G手機6日開賣 3.5萬有找

蘋果花費5年時間 打造Apple Watch睡眠記錄功能

夏普在台首推5G手機結合AI 3.5萬元試水溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。