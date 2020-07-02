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iPhone 12採用蘋果自主設計天線模組 可能因產能問題延後上市

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，由於蘋果在新年預計推出的新款iPhone 12採用自主設計毫米波天線模組，因此可能造成部分產能受限，可能將使初期出貨量受影響，而先前也有消息指稱蘋果新機可能因產能問題延後發表，相較過往通常選在9月公布新機的情況，可能會晚1至2個月。

目前市場銷售的5G連網手機都是先支援6GHz以下頻段居多，主因在於電信業者初期提供5G網路電信服務都是以6GHz以下頻段規格運作，僅少部分電信業者同時規劃提供毫米波 (mmWave)頻段規格服務，但下半年預期會有更多電信業者跟進。

而預計今年秋季推出的新款iPhone 12，顯然規劃支援絕大多數的電信業者提供5G網路服務，並且對應傳輸頻寬更高的毫米波頻段規格。因此除了在新款iPhone 12採用網路數據晶片會與Qualcomm合作客製化設計，蘋果更針對產品需求自主設計天線模組，藉此讓網路傳輸表現更好。

不過，自組設計天線模組可能造成新款iPhone 12初期產能偏低，導致無法滿足市場換機需求，因此蘋果或許會因此延後新機發表時間，有可能比往年選在9月時候，晚約1-2個月左右。

但如果比照過去情況，蘋果也有可能維持在9月公布新機，但初期僅先提供銷售特定機種，如同發表iPhone 8系列與iPhone X時，蘋果選擇讓iPhone 8系列先進入市場銷售，並且相隔一個月時間才讓iPhone X進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G 蘋果 iPhone 12

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