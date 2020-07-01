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Galaxy A51與Galaxy A71 5G連網版本 三星透露將於7月中下旬登台
先前接受採訪時，三星曾透露將因應台灣地區5G網路服務開台準備引進更多5G連網手機產品，除了以高階旗艦定位的Galaxy S20系列對應不同使用需求，更確認將引進更多對應5G連網功能的中階手機產品。在今日 (7/1)宣布消息中，則是確認將引進Galaxy A51與Galaxy A71 5G連網版本，同時也宣布從即日起開通Galaxy S20系列機種的5G連網功能。
依照三星說明，目前Galaxy A51與Galaxy A71 5G連網版本都已經通過台灣NCC檢驗，並且獲得台灣地區5G網路連接認證，預計在7月中下旬進入台灣市場，將配合先前已經在台上市的Galaxy S20系列對應不同5G網路使用需求。
而目前中階手機產品更成為三星主力布局產品線，並且將諸多旗艦手機提供功能與設計下放，藉此在眾多中階手機產品做出差異化發展。
從去年推出的Galaxy A8s開始，以及後來針對東南亞與歐洲市場打造的翻轉鏡頭手機Galaxy A80，或是後來推出首款加入5G連網功能的中階旗艦手機Galaxy A90 5G，更讓三星推動以中階手機填補更多5G網路使用需求的市場策略，並且加速本身5G網路應用布局。
相比旗艦手機，目前越來越多消費者更傾向選擇使用中階手機，因此三星也藉由將旗艦手機功能與設計下放，增加中階手機產品吸引力與競爭優勢，希望在中階手機市場增加更多市佔比例，並且在旗艦手機市場競爭額外增加更大發展空間。
在目前中國品牌手機尚未在台灣地區恢復銷售，或許也將使三星能在中階手機市場搶下更多成長機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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