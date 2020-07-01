快訊

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

不繳就是不繳！ 近五年欠稅大戶誰最狂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩透露將於7月22日揭曉ROG Phone 3 預計在台灣等三地同步揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

華碩正式寄出活動邀請，確認預計會在7月22日舉辦新機發表活動，而從邀請函內容同時顯示Qualcomm與Snapdragon字樣來看，預期將對外揭曉新款ROG Phone 3遊戲手機。

先前由騰訊確認將在7月間與華碩攜手推出ROG Phone 3消息，目前華碩也證實將透過《ROG 2020 GAME CHANGER》線上新品發表會揭曉新品，預期就是傳聞許久的ROG Phone 3。同時，從華碩釋出預告網站圖像，同時也透露新款手機大略輪廓。

而為了配合在全球各地同時發表，華碩預計在台灣時間7月22日晚上11點、義大利米蘭當地晚間5點，以及美國紐約當地時間上午11點透過線上方式同步揭曉新機，至於是否還會有其他遊戲相關產品揭曉，目前還無法確認。

目前關於ROG Phone 3的傳聞，分別包含將搭載超頻版Qualcomm Snapdragon 865處理器，亦即可能以Snapdragon 865+為稱的新款處理器，而記憶體則預期包含16GB，以及512GB儲存容量規格，電池容量則預計搭載6000mAh，螢幕則採用6.59吋、Full HD+解析度規格，並且可能支援更高畫面顯示更新率。

鏡頭部分，ROG Phone 3將會搭載3鏡頭模組設計，預期對應更高解像能力的廣角鏡頭、超廣角鏡頭，以及遠焦鏡頭設計，連接埠則維持採用USB-C規格，機身側面也依然會維持額外提供一組USB-C設計，但似乎僅保留單一插孔設計，不會另外提供輔助供電連接埠，因此原本的散熱風扇配件可能將無法繼續沿用。

若依照去年華碩與騰訊合作模式，預期會在中國地區推出價位更親民的入門規格版本，並且提供包含周邊配件的同捆版本，而台灣地區則預計提供更高階規格版本，同樣也會提供多款配件同捆銷售版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 紐約 華碩 ROG Phone

延伸閱讀

紐約黃金期貨漲破1,800美元大關 八年首見

ROG為Alan Walker打造「ROG Zephyrus G14」 限定版

騰訊證實將在7月間 攜手華碩揭曉ROG Phone 3

華碩女員工情緒不穩倚14樓牆外 警箭步攔截救命

相關新聞

蘋果努力趕進度 5G iPhone量產可能僅延後一個月

日經亞洲評論報導，蘋果正催促供應商減少首批5G iPhone智慧手機的生產延遲。

20GB2千台幣！日本東京手機資費超越美英德法韓 全球最貴

日本政府總務省昨天公布包括日本東京在內的全球6大都市2019年度行動電話月租費，其中在每月數據傳輸量20GB的資費方案，...

華碩透露將於7月22日揭曉ROG Phone 3 預計在台灣等三地同步揭曉

華碩正式寄出活動邀請，確認預計會在7月22日舉辦新機發表活動，而從邀請函內容同時顯示Qualcomm與Snapdragon字樣來看，預期將對外揭曉新款ROG Phone 3遊戲手機。

填補5G設計成本或減少浪費？新款iPhone傳不再提供充電器與耳機配件

依照天風證券分析師郭明錤看法指稱，蘋果將可能在今年秋季準備推出的新款iPhone取消提供耳機與USB充電器，未來消費者打開新機盒裝時，除了手機本體之外，可能只會額外獲得一條可對應充電與數據傳輸使用的Lightning連接線。

郭明錤最新預測：iPhone 12將取消隨機附贈充電器

蘋果新機將於下半年發表，有著地表最強蘋果分析師稱號的天風證券分析師郭明錤，在最新報告中預測，新款iPhone 12將取消...

蘋果下半年新iPhone 傳取消隨機附贈充電器

蘋果（Apple）下半年新iPhone設計備受關注，天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，新款iPhone 12可能取消隨機附贈充電器，以降低成本。

2萬支iPhone焚毀？中國貨車側翻起火驚見iPhone 11 Pro

一部載有大量 iPhone 的貨車，日前於中國南京公路失事側翻，載貨起火盡數燒毀，據目撃者稱，肇事貨車上載有多達 2 萬隻全新 iPhone，叫果粉大感心痛。

再見祖傳蘋果5W充電器？iPhone 12改附20W快充頭

在美國 Apple 公司發布完 iOS 14 系統後，大家開始把目光轉向今年的新一代 iPhone 上。今天爆料者 Mr·white 在 Twitter 分享了多張照片，可能是即將面市的某些 iPhone 12 型號中配備的 20W PD USB-C 電源轉接器 (型號 A2305)。

5G開台資費方案 中華電信30日公布

5G大戰將在下週正式開打，1399元吃到飽是市場共識，各業者3月起也陸續推早鳥方案，對於網路流傳的資費方案，中華電信今天...

騰訊證實將在7月間 攜手華碩揭曉ROG Phone 3

騰訊稍早宣布將與華碩攜手推出ROG Phone 3，同時也確認將會在7月間正式揭曉此款遊戲手機。

遠傳心5G 7月3日開賣 資費同步公布

5G起跑鳴槍！遠傳電信宣布一路超前部署的「遠傳心5G」將於7月3日正式開賣，當天下午將由遠傳董事長徐旭東召開記者會親自向...

「遠傳心5G」7月3日開賣！7大百貨體驗館、遠傳門市大串連

5G起跑鳴槍！遠傳電信宣布一路超前部署的「遠傳心5G」將於7月3日正式開賣，當天下午將由遠傳董事長徐旭東召開記者會親自向...

熱門新聞

唐鳳還在用懷舊手機…網驚「有啥特殊功能」 本尊現身親回

5G何時該升級？ 3C達人：完全不急

徐旭東：遠傳5G資費大概會跟著帶頭者走

台灣開啟5G新生活 8大關鍵問答一次看

中華電董座謝繼茂：5G要像4G這麼便宜還需要一點時間

遠傳電信、台灣之星預計7月3日公布5G資費 亞太電信要再等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。