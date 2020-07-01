華碩透露將於7月22日揭曉ROG Phone 3 預計在台灣等三地同步揭曉

華碩正式寄出活動邀請，確認預計會在7月22日舉辦新機發表活動，而從邀請函內容同時顯示Qualcomm與Snapdragon字樣來看，預期將對外揭曉新款ROG Phone 3遊戲手機。

先前由騰訊確認將在7月間與華碩攜手推出ROG Phone 3消息，目前華碩也證實將透過《ROG 2020 GAME CHANGER》線上新品發表會揭曉新品，預期就是傳聞許久的ROG Phone 3。同時，從華碩釋出預告網站圖像，同時也透露新款手機大略輪廓。

而為了配合在全球各地同時發表，華碩預計在台灣時間7月22日晚上11點、義大利米蘭當地晚間5點，以及美國紐約當地時間上午11點透過線上方式同步揭曉新機，至於是否還會有其他遊戲相關產品揭曉，目前還無法確認。

目前關於ROG Phone 3的傳聞，分別包含將搭載超頻版Qualcomm Snapdragon 865處理器，亦即可能以Snapdragon 865+為稱的新款處理器，而記憶體則預期包含16GB，以及512GB儲存容量規格，電池容量則預計搭載6000mAh，螢幕則採用6.59吋、Full HD+解析度規格，並且可能支援更高畫面顯示更新率。

鏡頭部分，ROG Phone 3將會搭載3鏡頭模組設計，預期對應更高解像能力的廣角鏡頭、超廣角鏡頭，以及遠焦鏡頭設計，連接埠則維持採用USB-C規格，機身側面也依然會維持額外提供一組USB-C設計，但似乎僅保留單一插孔設計，不會另外提供輔助供電連接埠，因此原本的散熱風扇配件可能將無法繼續沿用。

若依照去年華碩與騰訊合作模式，預期會在中國地區推出價位更親民的入門規格版本，並且提供包含周邊配件的同捆版本，而台灣地區則預計提供更高階規格版本，同樣也會提供多款配件同捆銷售版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》