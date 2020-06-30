台灣5G服務開台 現階段可使用的5G手機有哪些？

因應台灣地區的5G網路服務開台，mashdigi這邊也整理目前在台灣市場可使用的5G網路手機。

雖然不少中國品牌從去年下半年到今年上半年已經推出不少5G網路手機，但因為先前NCC規範關係，使得不少原本準備在台灣推出的中國品牌5G網路手機，均延後或取消在台上市計畫，導致目前在台可選擇的5G網路手機並不算多，可能要等下半年才會有更多5G網路手機可供選擇，甚至蘋果也計畫推出第一款支援5G網路功能的新款iPhone。

預計在台啟用5G網路服務的電信業者支援頻段

台灣地區初期推行的5G網路服務將先以NSA非獨立組網形式，並且以6GHz以下頻段 (3.5GHz)形式，搭配既有4G網路服務運作，暫時尚未對應SA獨立組網與毫米波 (mmWave,28GHz)規格。

因此接下來僅先由中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星率先在台向一般消費市場提供5G網路服務，亞太電信由於僅取得28Ghz頻段，初期可能僅針對企業或工業應用為主，暫時還不會向一般消費市場提供5G網路服務。

若消費者要挑選適合在台使用的5G網路手機，顯然首先必須支援n78頻段，若要配合既有4G網路服務的話，則必須同時支援n1頻段、n3頻段、n28頻段或n41頻段。

另外，最好也能支援EN-DC (E-UTRAN New Radio-Dual Connectivity)雙連結架構，讓4G (LTE)網路能與5G NR同時連接，藉此在5G網路服務初期營運時的基地台數量仍不多情況下，可以在5G網路與4G網路之間維持無縫連接效果。

中華電信：支援n1、n3、n78

台灣大哥大：支援n1、n3、n28、n78

遠傳電信：支援n1、n3、n28、n41、n78

台灣之星：支援n1、n3、n78

亞太電信：支援n28、n41

目前各家電信業者在5G網路頻譜資源得標結果：

中華電信：3.5GHz頻段以新台幣456.75億元標得，取得90MHz頻寬；28GHz頻段以新台幣6.18億元標得，取得600MHz頻寬。

遠傳電信：3.5GHz頻段以新台幣406億元標得，取得80MHz頻寬；28GHz頻段以新台幣4.12億元標得，取得400MHz頻寬。

台灣大哥大：3.5GHz頻段以新台幣304.5億元標得，取得60MHz頻寬；28GHz頻段以新台幣2.06億元標得，取得200MHz頻寬。

台灣之星：3.5GHz頻段以新台幣197.08億元標得，取得40MHz頻寬；並未取得28GHz頻段。

亞太電信：並未取得3.5GHz頻段；28GHz頻段以新台幣4.12億元標得，取得400MHz頻寬。

若考慮帶到海外地區使用，必須考量當地提供5G網路服務使用頻段是否支援

目前全球地區啟用5G網路服務，主要是以NSA非獨立組網、6GHz以下頻段 (3.5GHz)形式，因此5G連網手機只要支援n77或n78頻段，理論上都能使用多數地區推行5G網路服務，除非像是美國電信業者T-Mobile採用n71頻段，或像是日本、俄羅斯地區的電信業者採用n79頻段。

而中國地區雖然同時推動使用n79頻段，但現階段還是以支援n41頻段、n78頻段為主，因此不少在中國市場境內銷售的手機產品也能直接帶到台灣使用，若是透過京東等通路管道選購中國品牌手機的話，最好留意支援頻段規格。

例如目前小米在中國市場銷售的5G網路手機，分別可對應台灣電信業者服務如下：

小米10、小米10 Pro、Redmi 10X 5G：支援n1頻段、n78頻段，可使用中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星提供網路服務

Redmi K30 5G：支援n41頻段、n78頻段，可使用中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星提供網路服務

而realme在中國銷售的網路機種，分別可對應台灣電信業者服務如下：

X50 Pro、X50m：支援n1頻段、n3頻段、n41頻段、n78頻段，可使用中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星提供網路服務

X50：支援n1頻段、n41頻段、n78頻段，可使用中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星提供網路服務

目前在台灣推行5G網路手機

現階段在台灣地區可選擇使用5G網路手機並不算多，其中三星藉由區分三種規格的Galaxy S20系列提供較多選擇，LG V60 ThinQ則是主打雙螢幕多工使用體驗，HTC推出的HTC U20 5G則強調本身性價比吸引力，Sony Mobile的Xperia 1 II則是結合α相機功能特色，並且主打支援台灣電信業者完整頻段，甚至支援EN-DC連接功能。

而先前早已在台灣推出的華為Mate 20X 5G連網版本，以及vivo NEX 3，雖然是相對較舊款式，但依然可對應台灣電信業者提供5G網路服務使用頻段。

此外，在三星透露接下來將會開始引進支援5G網路功能的中階手機，同時預期LG在內品牌也會開始推出價格更親民的5G網路手機，加上不少中國品牌接下來也會在符合NCC規範要求，陸續在台恢復銷售手機產品，預期將可讓5G網路手機選擇增加，同時也預期能使5G網路服務加快普及。

三星

Galaxy S20系列：

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LG

V60 ThinQ：

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HTC

HTC U20 5G：

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Sony Mobile

Xperia 1 II：

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華為

Mate 20X 5G連網版本：

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vivo

vivo NEX 3：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》