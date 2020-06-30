最低599！中華電信率先公布台灣5G網路資費 即日起開放申請

中華電信今日 (6/30)率先宣布在台開通5G網路服務消息，同時也公布從即日起就能申辦的首波5G網路服務資費，其中入門資費方案將從每月599元，可使用24GB傳輸流量，但速度限制在500Mbps。而選用每月1399元以上資費方案則可享5G網路吃到飽，同時網路傳輸速度可達1Gbps以上。

另外，中華電信也表示將由知名樂團五月天擔任品牌代言人，同時目前已經在台完成建置2000座5G網路基地台，並且覆蓋全台各地重點商圈、科學園區，另外也針對將近50所大專院校、市區人潮聚集點，以及重點交通樞紐地點提供密集網路連接資源，現階段更在全台22個縣市地區均已建置5G網路服務。

5G網路服務將採取分流限制

在首波推出5G網路資費方案中，入門資費方案從每月599元起跳，原本最低每月可用12GB傳輸流量，配合此次開台將使最低傳輸流量加倍至24GB，但傳輸速率仍限制在500Mbps，不過相比過往4G網路普遍傳輸速率依然較高。

而網路熱點分享流量則會從每月可用傳輸流量扣除計算，大致可滿足一般使用需求。若使用超量的話，則會將傳輸速率降至5Mbps (每月999元資費方案以上則會降至10Mbps)。

初期僅針對高資費方案提供上網吃到飽

至於選用每月1399元資費方案的話，原本每月最低可使用傳輸流量為100GB，但配合此次開台將調整為吃到飽方案，並未有用量超過降速的限制，網路傳輸速率可達1Gbps，若選用每月1799元以上資費方案，則可讓網路傳輸速率達1.5Gbps。

不過，以網路熱點分享流量的話，每月1399元資費方案最多僅能分享50GB，超過則會讓網路傳輸速率降至10Mbps，而若選用最高每月2699元資費方案，則可以網路熱點分享最多200GB傳輸流量，超過同樣會將網路傳輸速率降至10Mbps。

首度增加網路流量轉讓選項

此次較特別部分，在於選用每月1599元資費方案的話，每月可向單一門號轉讓總計8GB網路傳輸流量，選用每月1799元資費方案則可向量組門號轉讓總計20GB網路傳輸流量，若選用每月最高2699元資費方案的話，則可向三組門號轉總計50GB網路傳輸流量。

低資費方案必須另外申請VoLTE通話服務

至於在通話優惠部分，每月599元資費方案提供前5分鐘網內互打免費，每月799元資費方案則提供前10分鐘網內互打面費，每月999元以上資費方案則提供網內互打免費。至於網外及撥打市話部分，每月599元資費方案各提供30分鐘免費，每月2699元資費方案則可享有480分鐘免費。

而在每月999元以下資費方案的VoLTE通話功能，必須以每月30元費用另外申請，申辦每月1199元以上資費方案則將包含VoLTE通話功能。

國際漫遊資費、單辦門號加贈通話費用各有不同

在國際漫遊資費部分，申辦每月999元或1199元資費方案，即可享有日租每天178元起跳，或是以558元使用定量5GB漫遊服務，而選用每月1399元資費方案的話，則可享有日租每天168元起跳，或是以499元使用定量5GB漫遊服務。

另外，若是單辦門號的話，每月599元資費方案將加贈每月180元國內通話費用，選用最高每月2699元資費方案則會加贈每月300元國內通話費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》