填補5G設計成本或減少浪費？新款iPhone傳不再提供充電器與耳機配件

依照天風證券分析師郭明錤看法指稱，蘋果將可能在今年秋季準備推出的新款iPhone取消提供耳機與USB充電器，未來消費者打開新機盒裝時，除了手機本體之外，可能只會額外獲得一條可對應充電與數據傳輸使用的Lightning連接線。

雖然去年推出的iPhone 11仍隨附Lightning連接線、USB充電器與Lightning連接介面設計的有線耳機EarPods，但隨著蘋果持續精簡周邊成本，尤其在今年預計推出的新款iPhone將會加上5G連網機能，若蘋果仍維持與現有iPhone 11系列相同價格，勢必要增加更多成本支出，因此藉由精簡充電器與耳機配件，或許將能讓成本支出獲得平衡。

不過，蘋果選擇取消繼續提供耳機與USB充電器，僅保留提供Lightning連接線配件，另一方面也可能是為了推動旗下AirPods真無線耳機，以及無線充電盤等配件銷售，同時預期蘋果接下來也會針對更短充電時間使用需求，開始對外銷售高瓦數快充的充電器配件，其中或許能以20W充電功率讓iPhone以更快速率補充電力。

而依照蘋果立場，則有可能會以響應環保說法作為包裝，同時若新款iPhone盒裝少了USB充電器與有線耳機收納需求的話，或許也會讓新機盒裝變更輕薄，甚至也能精簡更多貨運成本。

實際上，蘋果近年來確實也在旗下產品盒裝採用更精簡設計，並且使用大量環保材質製作，例如盒裝採用回收紙材質，更以環保大豆製成印料印製外盒圖像，同時整體盒裝也已更精簡形式打造，因此傳出蘋果將取消在新機提供USB充電器與有線耳機，或許也是建立在許多消費者其實並不會使用這些配件，甚至手上可能已經有足夠的充電器、無線耳機可用於新款iPhone，顯然就沒有必要再提供這些配件造成浪費。

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