再見祖傳蘋果5W充電器？iPhone 12改附20W快充頭

在美國 Apple 公司發布完 iOS 14 系統後，大家開始把目光轉向今年的新一代 iPhone 上。今天爆料者 Mr·white 在 Twitter 分享了多張照片，可能是即將面市的某些 iPhone 12 型號中配備的 20W PD USB-C 電源轉接器 (型號 A2305)。

最新 iPhone 11 和 iPhone SE 2 包裝盒裡一樣還是附充電緩慢的 5W USB 電源轉接器，只有較高階機型 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 是附 18W USB-C 電源轉接器。

目前還不清楚 20W 的電源轉接器是否會再次成為 Pro 機型的專屬，或者 Apple 今年是否會在 iPhone 全線產品中加入快速充電電源適配器。 iPhone 11 Pro 是 Apple 首次出貨更高瓦數的充電器與電源傳輸，包括 Lightning 轉 USB-C 接口。

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW — Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》