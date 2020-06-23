用iPhone拍攝的太陽軌跡！自然景觀攝影師這樣捕捉日環食

常用 iPhone 拍攝各種生態和自然景觀的攝影師施信鋒在自己的 Instagram 發表一張使用 iPhone 拍攝的太陽軌跡，讓我們來看看他如何拍攝。

昨天 6 月 21 日（夏至）日食登場，中南部可看到壯觀罕見的日環食，由於下一次要到 195 年後也就是 2215 年 6 月 28 日才能看到如此大規模的日環食，為了一睹難得的天文景觀，全民掀起觀測活動，也想捕捉難得一見的自然現象。

擅長用 iPhone 拍攝各種生態和自然景觀的攝影師施信鋒，先前與我們分享過手機拍攝螢火蟲的技巧，昨日在自己的 instagram 發表一張使用 iPhone 拍攝的太陽軌跡。

蘋果也與大家分享他所拍攝的訣竅與使用到的輔助工具，讓我們一起來看看：

拍攝事前準備

根據施信鋒，需要準備穩定的腳架跟手機夾座一組與巴德膜或者減光濾鏡 (ND1024 左右即可)，雖然巴德膜有更好的減光效果，但考慮到並不是拍特寫，廣角帶景的拍攝太陽勢必不會有太多的細節，所以選擇更泛用的減光濾鏡可能較理想，那麼怎樣把相機用的濾鏡穩定套在相機上就是個課題。

這裡使用的是STC的濾鏡，只要準備一個背面平整的手機套，然後將接環貼在合適的位置即可。

接環圖 1： 黏貼平整就可以將濾鏡穩定鎖上不漏光。Photo Credit: 施信鋒提供

接環圖 2：裝上 nd1024 的減光鏡就變成幾乎不透光的狀況。Photo Credit: 施信鋒提供

太陽軌跡拍攝技巧

事前必須預測好太陽持續西落的軌跡，在太陽尚未完全落下前拍攝好底圖，(太陽落下後才拍攝，會影響到背景的曝光)接著安裝上減光濾鏡等待太陽落下的時刻。

裝上濾鏡後，因為高度減光的關係，畫面會變成一片黑，只會看到太陽一個光點，用內建相機會啟動夜間模式（night mode），所以必須改用第三方 app 如 Pro Cam 7 來手動拍攝，先對焦在太陽上，如果成功對焦就會出現日食的形狀，要不然就會變成圓圓的一坨白光，接著將 ISO 值調至最低，快門速度調到日蝕能正確曝光的狀態。

拍攝的畫面只會有太陽小小的光點，畫面其餘全暗

成功拍下後要特別注意別讓手機畫面持續開啟，因為太陽的高熱會讓手機過熱而無法使用，所以拍攝完成會先關掉螢幕，然後準備一個遮光用的套子蓋在手機上頭，每隔三到五分鐘就再打開拍攝一次，此時請小心不要動到腳架，持續重複到日環食完成。

拍攝成功後期製作

成功拍攝完成應該會得到一張曝光正確的底圖，然後一組間隔拍攝的太陽日環食照片，使用後製軟體，如 pixlr 或者 snapseed 的重複曝光功能，先將底圖稍微調暗，(這樣貼上太陽更明顯)，接著只要依序將太陽慢慢疊上去就完成了！

壯觀罕見的日環食錯過了，下一次日偏食將於 2023 年 4月 20 日登場，台灣僅能見到食分約 0.15 的日偏食，屆時如果需要紀錄太陽軌跡不妨試試攝影師提供的拍攝攻略！

《本文作者，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》