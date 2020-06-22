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疑似ZenFone 7資訊於網路上傳數據曝光 搭載16GB記憶體規格

聯合新聞網 / 楊又肇
(照片為ZenFone 6)
(照片為ZenFone 6)

近期除了曝光新款ROG Phone 3，華碩顯然也準備在7月對外揭曉新款ZenFone 7。

依照Geekbench網站上傳數據，ZenFone 7將會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且搭載高達16GB記憶體，而作業系統則是Android 10。

目前還無法確認ZenFone 7是否比照ZenFone 6採用可翻轉鏡頭模組，而鏡頭配置是否會做調整，但顯然將與ROG Phone 3同樣選在7月對外公佈。

在此之前，市場原本傳出華碩計畫在今年度的Computex 2020活動期間揭曉ZenFone 7與ROG Phone 3，後續因為新型冠狀病毒疫情影響，在Computex 2020決定取消舉辦情況下，預期會在今年7月對外發表，但不確定是否透過實體活動對外揭曉，或是透過線上形式公佈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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