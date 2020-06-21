Apple公布iPhone、iPad升級 iOS 13 比例 贏 Android 10 倍？

由於 iPhone 與 iPad 所用的系統軟件、亦即 iOS，素來由 Apple 自己統一更新管理，故一直以來在系統「碎片化」的問題之上都要比多廠商參與開發的 Android 系統進步不少，但想不到最新數字會將兩者的差距進一步拉開。

作業系統的「碎片化 Fragmentation」意指特定的作業系統在市場運行著大量不同版本，版本發布的時間相距越久，功能甚至架構都會有相當大的分別，提升維護系統時的難度。

Google 開發的 Android 系統最大優點在於開源、又容許不同廠商取而用之，但由於廠商所用的硬件不同，往往使新系統推出時需要時間作微調而耽誤了更新的時間，其最新版本 Android 10，雖然已經推出了接近一年的時間，但據最新數字顯示，目前只有 8.2％ 的 Android 裝置正在使用此版本。

據 Google 內部的數據顯示，截至 4 月，最多人使用的 Android 版本為上一代的 Android 9.0 Pie。圖／XDA

而根據 Apple 透過 App Store 登陸紀錄所收集的數據，目前正在使用中的 iPhone 有多達 81% 已經更新到 iOS 13 為以上，如果只計近四年的新機種，數字更高達 92％。

在 iPad 方面，上年度 Apple 就公布了專用的 iPadOS，以全新的系統而言數字稍稍遜於 iPhone，但全數運作中的 iPad 都有達 73％ 的機器已經更新至 iPad OS，而單計近四年的新機更有 93％。

臨近 WWDC，有關新版本 iOS 的傳聞也逐漸流出，不過對於新功能的傳聞就乏善可陳，較有趣的是有消息指 Apple 會將 iPhone 用的 iOS 更名為 iPhoneOS，更好地區隔 iPhone 以及 iPad 的作業環境。

Apple 會將 iPhone 用的 iOS 更名為 iPhoneOS，更好地區隔 iPhone 以及 iPad 的作業環境。圖／XDA

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文章授權轉載自《香港01》