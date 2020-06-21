Apple公布iPhone、iPad升級 iOS 13 比例 贏 Android 10 倍？
由於 iPhone 與 iPad 所用的系統軟件、亦即 iOS，素來由 Apple 自己統一更新管理，故一直以來在系統「碎片化」的問題之上都要比多廠商參與開發的 Android 系統進步不少，但想不到最新數字會將兩者的差距進一步拉開。
作業系統的「碎片化 Fragmentation」意指特定的作業系統在市場運行著大量不同版本，版本發布的時間相距越久，功能甚至架構都會有相當大的分別，提升維護系統時的難度。
Google 開發的 Android 系統最大優點在於開源、又容許不同廠商取而用之，但由於廠商所用的硬件不同，往往使新系統推出時需要時間作微調而耽誤了更新的時間，其最新版本 Android 10，雖然已經推出了接近一年的時間，但據最新數字顯示，目前只有 8.2％ 的 Android 裝置正在使用此版本。
而根據 Apple 透過 App Store 登陸紀錄所收集的數據，目前正在使用中的 iPhone 有多達 81% 已經更新到 iOS 13 為以上，如果只計近四年的新機種，數字更高達 92％。
在 iPad 方面，上年度 Apple 就公布了專用的 iPadOS，以全新的系統而言數字稍稍遜於 iPhone，但全數運作中的 iPad 都有達 73％ 的機器已經更新至 iPad OS，而單計近四年的新機更有 93％。
臨近 WWDC，有關新版本 iOS 的傳聞也逐漸流出，不過對於新功能的傳聞就乏善可陳，較有趣的是有消息指 Apple 會將 iPhone 用的 iOS 更名為 iPhoneOS，更好地區隔 iPhone 以及 iPad 的作業環境。
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文章授權轉載自《香港01》
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