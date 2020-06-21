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消息指稱微軟雙螢幕手機Surface Duo 最快8月上市
相關消息指稱，微軟去年對外公布的雙螢幕手機Surface Duo預計最快會在今年8月上市，同時目前微軟已經著手讓此款手機採用新版Android 11作業系統。
不過，Surface Duo上市初期依然會採用Android 10版本，預計等Google釋出Android 11正式版本，才會透過升級更新。
而雖然去年對外發表時，採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，但不確定今年進入市場銷售時，是否會跟進升級採用新款Snapdragon 865處理器，並且加入5G連網功能。
若微軟維持讓此款雙螢幕手機採用去年主流處理器規格，同時也未增加5G連網功能，即便強調其雙螢幕使用體驗，顯然還是會在產品特色少了一些魅力，畢竟同樣強調可藉由配件實現雙螢幕使用體驗，同時更採用新款處理器且支援5G連網功能的LG V60 ThinQ 5G，目前已經進入市場銷售。
因此除非Surface Duo能在雙螢幕使用體驗增加更多差異化應用，例如與Windows 10應用服務深入整合，或是讓使用者工作效率可以更容易提昇，否則屆時進入市場銷售時，可能無法造成太大的吸引力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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