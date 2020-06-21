不影響新機上市 華為以台積電5nm製程生產的新款處理器將如期交貨

日前傳出華為緊急向台積電下訂5nm製程代工訂單，藉此打造新款Kirin 1000系列處理器。而在稍早消息裡，則透露華為所下訂代工生產處理器將如期交貨，因此將不會影響下半年包含高階旗艦機種Mate 40系列手機推出時程。

除了預期順利讓Kirin 1000 (或Kirin 1020)處理器如期交貨，包含華為既有7nm製程設計的Kirin 990，或是其他以16nm或28nm製程設計處理器產品，都會在今年9月中旬以前交貨，因此不僅能順利讓Mate 40系列手機產品順利如期上市，包含華為旗下多款手機、耳機、網通產品都能順利進入市場銷售。

在此之前，為了避免美國政府新一波禁令影響，華為趕在今年9月中旬正式生效前，便向台積電緊急下訂訂單，希望能預先準備好旗下以5nm製程打造處理器，同時也確保既有處理器產品供貨正常，避免影響日後產品設計使用。

若順利的話，預期Kirin 1000 (或Kirin 1020)處理器將會進一步採用Arm Cortex-A77，甚至採用新款Cortex-A78 CPU架構設計，同時也預期採用Mali-G77或更新的Mali-G78 GPU設計，並且透過5nm製程精簡電力損耗，藉此讓相同電力輸出表現可發揮更高運算效能。

雖然美國商務部日前確認將允許美國境內業者恢復與華為合作，但強調美國政府對於華為等影響國家安全機構單位的立場不會改變，因此美國境內業者依然要獲得批准才能與華為合作。同時，美國商務部也強調此舉是為了讓美國企業在未來5G網路等關鍵技術標準制定，可以發揮更高的話語權。

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