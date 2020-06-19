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較Xperia 1大幅提升？Sony Xperia 1 II快速測試：跑分、續航表現

聯合新聞網 / T客邦

Sony Xperia 1 II 正式上市之前，我們先取得了 Xperia 1 II「鏡紫」新色，透過多款跑分軟體來進行效能以及續航力測試，一起來看看我們的測試結果。

現正預購中的 Sony Xperia 1 II 售價 35,990 元，共有耀黑、羽白、鏡紫三色，我們拍攝的是其中「鏡紫」版本，機身看起來是灰中帶紫的感覺，打光下去呈現出偏灰的紫，還滿特別的選色。

▲ 機背設計方式和去年底推出的旗艦機 Xperia 5 相似，都是方正纖長的鏡面機背。

▲ 正面螢幕的設計也和 Xperia 5 相似，不過額頭和下巴都稍微窄了一點點，視覺效果看起來更好了些。

Sony Xperia 1 II 硬體配置

為了方便讀者比較 Xperia 1 II 在硬體上的進步，規格表中除了列出 Xperia 1 II 規格之外，也提供去年推出的 Xperia 5、Xperia 1 規格作為參考，可以看出 Xperia 1 II 在硬體上確實有不少提升。

外型細節

▲ 相較於去年的 Xperia 5，這次 Xperi 1 II 將電源鍵和指紋辨識鍵整合在一起，側邊的按鍵看起來比較不會這麼複雜。

▲ Xperia 1 II 機頂新增了 3.5mm 耳機孔，側邊卡槽為直接抽取式的三選二 SIM 卡槽，支援 5G 網路。

▲ 底部依舊有 Type-C 連接埠，揚聲器則從原來的配置在底部改為配置在螢幕下方，這樣可以提供雙前置揚聲器更好的音效效果。

相機則是 Xperia 1 II 這次最大的革新，不過因為入手時間有限我們還沒機會實測，之後將會另有新文章分享相機測試結果。

效能測試

Sony Xperia 1 II 採用高通 Snapdragon 865 處理器搭配 8GB RAM，跑分結果確實是今年旗艦機水準，下圖左為安兔兔跑分結果，中為 3D Mark 跑分結果，右為 Geekbench 5 跑分結果。

續航力測試

Xperia 1 II 採用 4,000mAh 電池，續航表現透過 PCMark 工作 1.0 在螢幕亮度 20%、開啟 Wi-Fi、未裝 SIM 卡的條件下，測試電量從 100% 至 20% 約為 14 小時 17 分鐘，續航表現算是中等。不過 Xperia 1 II 支援 PD 快充規格，包裝盒內附有 18W PD 快充充電器，也可以透過 Qi 無線充電

相機實測就請待下一篇繼續分享。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Xperia 1 II Sony 電池 螢幕 相機

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