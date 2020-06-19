nubia宣布與Vodafone合作 銷售簡化版Red Magic 5G Lite遊戲手機

日前確定將由nubia總裁倪飛兼任ZTE終端事業部執行長後，nubia稍早於西班牙地區宣布與Vodafone建立銷售合作關係，並且宣布推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Red Magic 5G Lite。

Red Magic 5G Lite實際上就是先前推出的nubia Play，螢幕尺寸與先前推出的Red Magic 5G相同，都是採用6.65吋AMOLED面板，畫面更新率則是從144Hz降至120Hz，但是一樣可以對應240Hz觸控反應速度。

機身內部除了改為Snapdragon 765G處理器，一樣維持採用可將手機運作溫度最高調降16°C的ICE 2.5液冷技術，另外則搭配8GB記憶體與256GB UFS 2.1儲存容量，並且支援5G連網功能，電池容量則是5100mAh，支援基於QC3.0規範設計的18W有線快充。

相機部分則同樣搭載800萬畫素視訊鏡頭，背面主相機模組的廣角鏡頭則改為4800萬畫素、採用Sony IMX582感光元件規格，同樣搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭設計。

而Red Magic 5G Lite將會透過Vodafone通路進行銷售，並且配合資費方案提供購機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》