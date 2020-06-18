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iPhone12如期9月發表！4款機型模具曝光 採方正設計致敬iPhone4

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone12模具曝光，可看出邊框採類似iPhone4的方正設計。圖擷自Twitter@Jin_Store
iPhone12模具曝光，可看出邊框採類似iPhone4的方正設計。圖擷自Twitter@Jin_Store

期待iPhone12的果粉有福了！先前有不少傳言稱iPhone12今年因新冠肺炎疫情影響，恐延後到11月才會上市。然而根據Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）預測iPhone12將如期於今年9月發表，並在10月上市。且由於支援5G的關係，蘋果可能會進入新的「超級週期」，迎來一波換機潮。

根據AppleInsider報導，Wedbush證券分析師艾夫斯預測，蘋果的供應鏈雖然在之前受到疫情衝擊，但比預期的還要早恢復正常。預估iPhone12可以在9月下旬如期發表，並在10月上市且如過去所傳，這次iPhone12將推出兼容4G和5G的版本，甚至可能會推出美國和非美國的版本，只有某些型號支持mmWave毫米波。

艾夫斯還預測，由於5G新機的關係，蘋果將會進入「超級週期」。目前估計9.5億的iPhone用戶中有3.5億處於升級窗口期，某些低價的型號可能會促進升級。雖然疫情可能會造成一定的影響，但他仍看好。

此外，近日有張疑似iPhone12模具的照片在推特曝光，可看出新一代iPhone機身邊框回歸方正直邊，頗有向iPhone4致敬的意思。側面保留兩顆音量實體按鍵，正面保留Face ID和「瀏海」設計，背面相機則和iPhone11類似，採方正設計。

iPhone12 Apple 5G

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